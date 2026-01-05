Ông lão 71 tuổi cầm đầu sới bạc di động trên vịnh Hạ Long

Quảng NinhÔng Nguyễn Đình Minh, 71 tuổi, bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu tụ điểm đánh bạc trên 3 tàu cá giữa vịnh Hạ Long.

Ông Minh ở phường Hồng Gai bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ cùng 29 người để điều tra hành vi đánh bạc.

Khoảng 16h ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã kiểm tra 3 tàu cá đang neo đậu tại sát nhau khu vực hẻm núi Hòn Dầm Bắc, thuộc vùng biển Vịnh Hạ Long. Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang 30 đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu 4 quân vị, một bộ bát đĩa sứ và hơn 436 triệu đồng tiền mặt dùng để đánh bạc.

Ba tàu cá được sử dụng làm chỗ đánh xóc đĩa. Ảnh: Công an cung cấp

Ông Minh, với bốn tiền án, được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án.

