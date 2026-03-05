Ông Kim Jong-un thị sát tàu chiến phóng tên lửa

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục 5.000 tấn vừa được đóng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đăng ảnh cho thấy lãnh đạo Kim Jong-un đứng trên cầu cảng, theo dõi tên lửa hành trình chiến lược hải đối đất được phóng thử từ tàu khu trục Choe Hyon tại vùng biển gần bờ.

Theo KCNA, cuộc phóng thử diễn ra ngày 4/3, khi ông Kim tới kiểm tra xưởng đóng tàu ở thành phố cảng phía tây Nampho, nhằm đánh giá hoạt động huấn luyện chiến đấu của thủy thủ đoàn và năng lực tác chiến của chiến hạm Choe Hyon.

Việc Triều Tiên sử dụng thuật ngữ "vũ khí chiến lược" cho thấy tên lửa hành trình này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đây đánh giá đây là yếu tố "cốt lõi" trong năng lực tác chiến của chiến hạm Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un quan sát tàu Choe Hyon phóng thử tên lửa ngày 4/3. Ảnh: KCNA

Choe Hyon là chiếc đầu tiên trong loạt tàu khu trục 5.000 tấn lớp Choe Hyon mà Triều Tiên đang phát triển. Đây là loại chiến hạm đa nhiệm, được kỳ vọng hiện thực hóa mong muốn của ông Kim về biến hải quân Triều Tiên thành lực lượng tác chiến xa bờ, tăng sức mạnh và năng lực răn đe đối thủ.

Chiếc thứ hai tên Kang Kon gặp sự cố hạ thủy hồi tháng 5/2025, buộc phải đưa về xưởng để khắc phục trước khi hạ thủy lần hai thành công vào tháng 6.

Chiến hạm thứ ba đang được hoàn thiện tại xưởng đóng tàu ở Nampho, dự kiến hoàn tất vào tháng 10/2026. Ông Kim trong chuyến công tác đã thị sát và trao đổi thêm về chiến hạm này, theo KCNA.

Tàu khu trục Triều Tiên Choe Hyon phóng thử tên lửa ngày 4/3. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Kim kêu gọi Triều Tiên cần đóng mới ít nhất hai chiến hạm lớp Choe Hyon mỗi năm trong giai đoạn 5 năm tới.

"Lực lượng hải quân của chúng ta, với khả năng tấn công từ dưới nước và trên mặt nước, sẽ phát triển nhanh chóng. Việc trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân đang đạt tiến triển đáng hài lòng", ông Kim nói.

Chiến hạm đa nhiệm lớp Choe Hyon được Triều Tiên gọi là tàu khu trục, nhưng các chuyên gia phương Tây đánh giá nó là tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng với lượng giãn nước không thua kém các mẫu chiến hạm tối tân ở châu Âu.

Tàu được trang bị tổng cộng 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS), đặt trong hai cụm bệ phóng ở trước và sau thượng tầng, có thể khai hỏa nhiều loại tên lửa hạt nhân, giúp Triều Tiên tăng cường năng lực răn đe.

Như Tâm (Theo Yonhap, AFP)