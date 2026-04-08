Ông Hoàng Minh Sơn giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Phó giáo sư Hoàng Minh Sơn được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2026-2031, sau hơn một tháng giữ quyền Bộ trưởng.

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới được Quốc hội thông qua trong phiên làm việc sáng 8/4.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn 57 tuổi, quê Hưng Yên; tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển - Tự động hóa tại Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông trưởng thành từ giảng viên khoa Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó đảm nhiệm các vị trí Trưởng phòng Đào tạo, Phó hiệu trưởng phụ trách khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, đào tạo quốc tế, truyền thông và quan hệ công chúng. Trong 5 năm làm Hiệu trưởng, ông thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tự chủ đại học, nâng cao vị thế và thứ hạng của nhà trường trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Giai đoạn 2020-2025, trên cương vị Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, ông tham mưu hoàn thiện cơ chế tự chủ đại học; triển khai Luật Giáo dục đại học sửa đổi; xây dựng chuẩn chương trình đào tạo và chuẩn cơ sở giáo dục đại học; thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Hoàng Phong

Nhiệm kỳ 2026-2031, ngành giáo dục đứng trước yêu cầu hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thị trường lao động. Trọng tâm là triển khai đồng bộ các luật và nghị quyết đã được Quốc hội ban hành như Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục sửa đổi, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các chính sách phổ cập, miễn học phí.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn để đưa các chính sách vào thực tiễn; đồng thời xử lý các vấn đề đặt ra như bảo đảm môi trường học tập an toàn, hạn chế bạo lực học đường, khắc phục tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ và hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác là phát triển hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, bảo đảm quyền học tập của người dân, nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Sơn Hà