Ông Đỗ Văn Chiến cam kết góp sức đưa Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 9/3, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh để vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Trình bày chương trình hành động, ông Đỗ Văn Chiến cam kết tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; đảm bảo luật pháp minh bạch, ổn định và có tính khả thi cao trong đời sống.

Ông cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời kiến nghị, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đời sống nhân dân, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045, Chính phủ đặt mục tiêu phát triển địa phương này đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I, làm tiền đề trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Phạm vi quy hoạch gồm thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, thị xã Quế Võ, huyện Tiên Du và huyện Yên Phong với tổng diện tích khoảng 49.137 ha. Bắc Ninh sẽ phát triển theo mô hình chùm đô thị, đa trung tâm, gắn kết với vùng Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2030, dân số dự kiến đạt khoảng 1,8 triệu người.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Hoàng Phong

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt chức năng giám sát, tập trung theo dõi việc thực thi pháp luật để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi những bất cập. Trong đó có tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực phát triển, đồng thời tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Ông cam kết duy trì liên lạc thường xuyên với cử tri, mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin và đôn đốc, theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân.

Theo ông, Quốc hội khóa 16 sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Tư tưởng xuyên suốt là lấy nhân dân làm trung tâm, bảo đảm mọi quy định pháp luật phải góp phần nâng cao đời sống thực chất của người dân, tránh tình trạng "luật nằm trên giấy".

Tại hội nghị, cử tri Bắc Ninh đề nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc, đồng thời xây dựng và ban hành các chính sách bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Trả lời ý kiến cử tri về vấn đề an sinh, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng là "Không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội để lấy tăng trưởng thuần túy". Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, ông sẽ thúc đẩy các chính sách phát triển bao trùm, hỗ trợ người yếu thế, tăng cường đầu tư cho giáo dục và y tế, thu hẹp khoảng cách vùng miền để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Theo chương trình bầu cử, cử tri đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Bắc Ninh sẽ lựa chọn 3 người trong số 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16, gồm ông Đỗ Văn Chiến; ông Phạm Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Vũ Văn Cường, Phó giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng Vân, công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bắc Giang; và bà Lương Thị Yên, giáo viên Trường mầm non Tam Hiệp, xã Yên Thế.

Sơn Hà