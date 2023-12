Ông Đinh Trường Chinh bị khởi tố thêm tội

TP HCMĐại gia Đinh Trường Chinh, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) bị cáo buộc sai phạm tại khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức.

Ngày 27/12, ông Chinh, 49 tuổi, bị Công an TP HCM khởi tố về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát khám xét tại trụ sở HDTC. Ảnh: Nhật Vy

HDTC tiền thân là công ty nhà nước, trực thuộc Sở Nhà Đất và Công trình công cộng, hình thành từ năm 1984 và được cổ phần hóa năm 2016 với vốn điều lệ hơn 2.200 tỷ đồng. Hiện, doanh nghiệp này là công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (sở hữu 30% vốn điều lệ) và có gần 1.000 cán bộ nhân viên làm việc.

Giai đoạn 1998-2005, công ty này được giao thực hiện các dự án xây dựng nhiều khu dân cư lớn tại TP HCM như Khu dân cư Bình Trưng 10 ha (quận 2); Khu dân cư Bình Trị Đông 28 ha (huyện Bình Chánh); Khu đô thị mới An Phú - An Khánh 131 ha (quận 2); Khu dân cư An Sương 65 ha (quận 12); Khu dân cư Tân Đức An 5 ha (quận Thủ Đức)... Ngoài ra, doanh nghiệp này còn triển khai nhiều dự án tái định cư lớn của thành phố.

Ông Đinh Trường Chinh trong lần bị khởi tố hồi tháng 10. Ảnh: Công an cung cấp

Hồi tháng 8, Cục Thuế TP HCM công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền đợt 1, có Công ty HDTC đang nợ hơn 755 tỷ đồng. Đến tháng 10, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP HCM đã ngưng làm thủ tục thông quan hàng hóa trong thời hạn 1 năm với HDTC do nợ thuế nội địa hơn 100 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 10, ông Chinh với tư cách là nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân đã bị khởi tố cùng ông Huỳnh Thế Năng, cựu giám đốc Vinafood II về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hai người này bị cáo buộc sai phạm trong vụ 6.300 m2 "đất vàng" ở quận 1 rơi vào tay tư nhân.

Quốc Thắng