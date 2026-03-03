Ông Đặng Xuân Phong giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ

Ông Đặng Xuân Phong thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Sáng 3/3, tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị ở Ninh Bình, đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông báo Bộ Chính trị có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan theo cơ cấu. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp việc của Chính phủ, Thủ tướng; có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối hoạt động chung của Chính phủ; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác; thẩm tra, rà soát hồ sơ các đề án, dự thảo trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ hiện do ông Trần Văn Sơn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Ông Sơn không tham gia Ủy viên Trung ương khóa 14. Các Phó chủ nhiệm gồm ông Đặng Xuân Phong (Thường trực), ông Đỗ Ngọc Huỳnh, ông Phạm Mạnh Cường và bà Mai Thị Thu Vân.

Ông Đặng Xuân Phong khi nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, tháng 10/2025. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Đặng Xuân Phong 54 tuổi, quê Phú Thọ; tiến sĩ Kinh tế, cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông có khoảng 20 năm công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai, từ chuyên viên đến Giám đốc Sở. Sau đó, ông giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Lào Cai trong 10 năm, gồm 5 năm làm Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2015-2020 và 5 năm làm Bí thư Tỉnh ủy giai đoạn 2020-2025. Giai đoạn 2020-2025, GRDP của Lào Cai tăng bình quân 6,92% mỗi năm; quy mô kinh tế đạt 142.500 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng; thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng một người mỗi năm.

Nhiều công trình hạ tầng lớn được đầu tư, đưa vào sử dụng như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tuyến nối Sa Pa, các cầu Làng Giàng, Phú Thịnh qua sông Hồng; đồng thời nhiều dự án được triển khai như sân bay Sa Pa, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, nâng cấp cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đầu năm 2025, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ. Từ ngày 1/7/2025, sau khi Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ sáp nhập, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mới. Ba tháng sau, ông tiếp tục được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trong đợt bố trí lãnh đạo tỉnh, thành không phải là người địa phương.

Để chuẩn bị nhân sự kế nhiệm ông Đặng Xuân Phong, hôm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu tuyệt đối 100%. Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ phối hợp các cơ quan hoàn thiện thủ tục, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y kết quả.

Vũ Tuân