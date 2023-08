'Ông cụ non' đi tìm hạnh phúc

Mỗi ngày là một món quà; việc chia sẻ một ngày làm việc với một người, nói về điều mình đã làm, chắc mọi mệt mỏi sẽ tan biến.

Qua chuyên mục mình thấy có rất nhiều người viết bài nhưng người tìm thấy thứ mình cần thì ít, còn người độc thân vẫn rất nhiều. Mình đang là một người độc thân, ngoảnh đi ngoảnh lại khi thời gian vẫn trôi mà ta không để ý thì đã lên chức ông cụ non lúc nào không nhận ra. Khi mà lũ bạn đã có một bầy nhóc đi đâu cũng cười đùa thì mình vẫn chẳng tìm thấy thứ mình cần. Có vẻ như thần tình yêu đi ngủ kỹ quá nên quên mất rằng có một người đang mong chờ một nửa xuất hiện để xóa tan cảm giác cô đơn hiện tại. Dành chút thời gian viết vài dòng tâm sự, mong muốn khi thần tình yêu tình cờ thức dậy đọc được lại mỉm cười bắn mũi tên dành cho mình thì quả là điều hạnh phúc nhất.

Hình như nhiều người đều nói về tiêu chuẩn của mình nhưng khi đáp ứng được rồi nó chỉ là điều kiện cần để cảm thấy hứng thú, muốn bắt đầu một mối quan hệ, còn điều kiện đủ khi trải nghiệm mới có thế khiến họ muốn ở bên nhau. Với một người suy nghĩ đơn giản, nói là làm, nghĩ gì nói đó, sự thật điều kiện cần và đủ này cũng chẳng quan trọng bằng việc gặp một người dù chẳng đáp ứng được tiêu chuẩn gì cả mà họ lại có được sự chân thành, muốn biết về nhau, thế là đã ghi điểm trong việc bắt đầu một mối quan hệ rồi.

Thực tế trải nghiệm cùng nhau ta sẽ tìm thấy nhiều điểm chung cũng như sự hấp dẫn ở nhau hơn là chỉ cảm xúc ban đầu mới muốn bắt đầu mọi thứ, nếu ai suy nghĩ thế thì chắc không phù hợp với mình. Kiểu như bạn có thể gửi một tấm hình cho người khác thấy bạn rồi đưa ra quan điểm để bắt đầu việc tìm hiểu, hơn là dành thời gian dài nói chuyện, sau đó gặp mặt rồi kết thúc luôn, dù khi nói chuyện vẫn rất thoải mái. Nó như một thực tế rằng những gì bạn làm luôn trái ngược với điều bạn nghĩ.

Suy nghĩ mãi chỉ là suy nghĩ nên hãy làm nhiều hơn để biết mình nên làm gì và mình muốn làm điều gì, ai cũng có ước mơ và nó khiến ta có động lực hơn trong cuộc sống này. Ước mơ hiện tại của mình và ưu tiên nhất đó là có một người đồng hành trong cuộc sống. Hiện tại mình có cảm giác mình đang dần mất đi hứng thú khi tìm hiểu, nói chuyện, chia sẻ cùng một người xa lạ. Lâu dần mình cũng sợ bị bệnh trầm cảm lắm khi mà những thói quen xấu, áp lực cuộc sống mang lại ngày càng nhiều. Vì thế mình mong muốn tìm một người cũng sợ bị bệnh này cùng nhau giúp chữa trị, để cảm thấy cuộc sống này còn nhiều thứ khiến ta thấy yêu thích khi trải nghiệm và chia sẻ cùng mọi người quanh mình.

Giới thiệu chút xíu về mình để mong sao tình cờ có vị thần tình yêu ghé qua sẽ mỉm cười mà ban cho mình một cô gái dễ thương bên cạnh. Mình thuộc thế hệ cuối 8x, cung Thiên Bình, cao 1m58, nhân viên văn phòng kiêm quản trị mạng. Mình không phải kiểu người màu mè, khéo léo, chỉ đơn giản là người thẳng thắn, thích quan tâm chia sẻ và chính vì thế bị ấn tượng bởi những người thích chia sẻ hơn là hỏi thì đáp, còn im là im luôn, kiểu nói chuyện như thế mình cũng chẳng nói chuyện được lâu lắm. Với mình, muốn biết về người khác thì hãy nói về nhau nhiều hơn, chỉ khi đó ta mới nhận ra rằng có những thứ mình cần làm, có nơi ta cần tới và có điều ta muốn mang lại với người khác. Đôi lúc nó chỉ đơn giản nhưng với cuộc sống nó lại khiến ta thấy có ý nghĩa hơn là việc chỉ đi làm rồi về nhà và gắn bó với chiếc điện thoại thân yêu.

Sở thích thì chắc là đọc truyện, nghe nhạc, khám phá món ăn ngon ở địa điểm nào đó khi rảnh và đôi khi nấu những món ăn mình nghĩ ra, nếu có dịp nấu cho ai đó ăn sẽ tuyệt lắm nè. Do đã lên chức ông cụ non mất rồi nên cũng mong tìm thấy một bà cụ non cho hợp phong thủy. Mong rằng sẽ có một bà cụ non nào đó hứng thú với đôi dòng tâm sự này mà gửi tín hiệu lại cho mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ