Ông Cô Gia Thọ: Tôi an tâm khi bán cổ phần Thiên Long cho Nhật Bản

Chủ tịch Thiên Long nói an tâm khi bán cổ phần cho Kokuyo - doanh nghiệp lâu đời, có hệ thống toàn cầu và cam kết không làm mất thương hiệu.

Phiên họp thường niên sáng nay của Tập đoàn Thiên Long (TLG) thu hút nhiều cổ đông tham dự, ghế ngồi được lấp kín từ sớm. Không khí tương tác trong phần đối thoại với ban lãnh đạo rất sôi động. CEO Trần Phương Nga cho biết số lượng câu hỏi nhận về trong năm nay "rất nhiều" so với các năm trước.

Khi được cổ đông hỏi về lý do bán cổ phần cho Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản), ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị - cho biết khá yên tâm vì đối tác nhận chuyển nhượng là Nhật Bản. Theo ông, Kokuyo là doanh nghiệp rất lâu đời và cũng có văn hóa trường tồn.

"Một phần nào đó, tôi cũng cảm thấy an tâm khi giao Thiên Long cho một công ty như vậy", ông Thọ nói.

Chia sẻ với VnExpress, ông Cô Gia Thọ cho biết Kokuyo là một doanh nghiệp lâu năm, nên khi hợp tác với họ, ông cũng muốn Thiên Long có thể trở thành một thương hiệu có tuổi đời lâu dài tương tự. Hơn hết, khi xem xét các thương vụ trước đây của Kokuyo, ông Thọ thấy phong cách của họ là đầu tư nhưng vẫn tìm cách giữ vững thương hiệu địa phương, chứ không chỉ hướng tới mục đích thâu tóm thông thường.

Kokuyo là tập đoàn hơn 100 năm trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp doanh nghiệp, hệ thống toàn cầu rất mạnh. Thực tế, đây cũng là đối tác mà Thiên Long đã hợp tác gia công theo thiết kế của họ suốt nhiều năm qua.

Tại Việt Nam, Kokuyo đang cung cấp nhiều dòng sản phẩm, đặc biệt là tập vở Campus. Nhìn chung, ông Thọ cho rằng đây có thể là một bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa mà Thiên Long đã kiên trì theo đuổi trong thời gian qua. Thương vụ cũng là điều kiện để TLG học hỏi các mô hình quản trị, đẩy mạnh cải tiến sản phẩm và mở rộng thị trường ra khu vực ASEAN cùng các quốc gia khác, qua đó đưa sản phẩm "Made in Vietnam" đến với nhiều người tiêu dùng trên thế giới.

Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long - phát biểu trong phiên họp thường niên sáng 22/4. Ảnh: TLG

Tập đoàn Thiên Long thành lập năm 1981, được ông Cô Gia Thọ gầy dựng từ một xưởng sản xuất nhỏ thành doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm. Thiên Long nổi tiếng với sản phẩm bút bi cùng tên và các thương hiệu khác như văn phòng phẩm Flexoffice, bút cao cấp Bizner hay dụng cụ mỹ thuật Colokit. Nhờ tham gia xuất khẩu từ sớm, sản phẩm của họ còn hiện diện trên 75 quốc gia và vùng lãnh thổ

Cuối năm trước, Đầu tư Thiên Long An Thịnh, cổ đông lớn nhất sở hữu 46,82% vốn TLG, cho biết đang đàm phán với Tập đoàn Kokuyo để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Bên cạnh đó, Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% vốn TLG. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ đạt 65,01% và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Trong phần đối thoại với cổ đông sáng nay, ông Cô Gia Thọ cũng nói thêm rằng ông xem Thiên Long là "đứa con tinh thần" trong suốt 45 năm sự nghiệp của mình. Do đó, ông luôn tự thấy mình có trách nhiệm hỗ trợ nhà đầu tư mới để tiếp tục đưa sự nghiệp của tập đoàn phát triển bền vững. Với tư cách là người sáng lập, ông nhấn mạnh mình có "rất nhiều tình cảm và trách nhiệm lớn" với sự phát triển của TLG.

"Dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ luôn lo lắng cho sự phát triển của tập đoàn là chính và đặt lợi ích của cổ đông lên trên hết", ông khẳng định.

Khi được hỏi về việc tham gia vào hội đồng quản trị của đơn vị khác, như Nhà sách Phương Nam, ông nói việc này không làm thay đổi hay "làm mờ đi" những ưu tiên của ông dành cho Thiên Long. Ông cho biết trong tương lai gần, bản thân sẽ có trách nhiệm hỗ trợ đối tác để thực hiện tốt các công tác điều hành và phát triển công ty.

Năm nay, TLG lên kế hoạch có doanh thu 4.400 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với năm trước. Song, lợi nhuận sau thuế có thể giảm nhẹ hơn 1% về 440 tỷ đồng do họ phải đầu tư cho kế hoạch tăng trưởng dài hạn và áp lực chi phí nguyên vật liệu đầu vào.

Tập đoàn này nói sẽ bám sát chiến lược "glocalization", tức lấy thế mạnh ở thị trường nội địa (local) áp dụng ra quốc tế (global) và ngược lại. Họ tập trung nguồn lực mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao giá trị sản phẩm và tối ưu năng lực vận hành.

Tất Đạt