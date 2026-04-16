Ông Cô Gia Thọ muốn vào Hội đồng quản trị Nhà sách Phương Nam

Dù Thiên Long đang thoái vốn, Chủ tịch Cô Gia Thọ vẫn trong danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Nhà sách Phương Nam.

Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (Nhà sách Phương Nam - PNC) vừa công bố danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026. Số lượng ứng viên tham gia là 4 người, gồm bà Nguyễn Thị Lan, bà Hứa Gia Tú, ông Nguyễn Đình Thứ và ông Cô Gia Thọ.

Ông Cô Gia Thọ đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long (TLG) và Công ty Tân Lực Miền Nam - công ty con thuộc TLG. Từ năm 1981, ông đã gầy dựng sự nghiệp từ một xưởng sản xuất nhỏ, tạo nên doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm.

Thiên Long nổi tiếng với sản phẩm bút bi cùng tên, và các thương hiệu khác như văn phòng phẩm Flexoffice, bút cao cấp Bizner hay dụng cụ mỹ thuật Colokit. Nhờ tham gia xuất khẩu từ sớm, sản phẩm của họ còn hiện diện trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long, trả lời phỏng vấn VnExpress tại văn phòng hồi tháng 3/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

TLG đầu tư vào PNC thông qua công ty con Tân Lực Miền Nam từ tháng 6/2025 để sở hữu 49,49% cổ phần. Đồng thời, họ cử nhiều nhân sự cấp cao vào điều hành chuỗi nhà sách này. Phương Nam có gần 50 nhà sách trên toàn quốc, phần lớn nằm tại các vị trí đắc địa thuộc trung tâm thương mại, đường sách và các điểm du lịch - mua sắm lớn của TP HCM.

Ban lãnh đạo TLG khi đó cho biết việc đầu tư vào PNC là một trong những bước đi chiến lược trong phát triển ngành hàng mới, nhất là nhóm đồ chơi hay lifestyle (hàng tiêu dùng mang phong cách), vốn được họ theo đuổi trong những năm qua.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 2, Thiên Long thay đổi cấu trúc danh mục đầu tư tại các công ty liên kết. Trong đó, doanh nghiệp này muốn tái cấu trúc và thoái vốn khỏi Nhà sách Phương Nam với giá không thấp hơn 144 tỷ đồng. Quyết định này được đưa ra chỉ sau 2 tháng kể từ khi Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) công bố kế hoạch thâu tóm Thiên Long thành công ty con của họ.

Đến giữa tháng 3, TLG thông qua công ty con Tân Lực Miền Nam đã góp gần 145 tỷ đồng (chiếm 99,94% vốn) để thành lập pháp nhân mới - Công ty cổ phần Đầu tư Evertrust. Ông Cô Gia Thọ làm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch tại Evertrust.

Pháp nhân mới được lập ra nhằm nhận toàn bộ cổ phần của TLG tại PNC. Sau đó, Thiên Long sẽ tìm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Evertrust, với giá mục tiêu không thấp hơn 144 tỷ đồng.

Hồi cuối tháng 3, PNC nhận đơn từ nhiệm của 3 thành viên Hội đồng quản trị gồm bà Võ Thị Hoàng Quân, bà Trần Tuệ Tri và ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh. Bà Quân là Giám đốc chiến lược của TLG, một trong những nhân sự cấp cao đầu tiên được tiến cử vào tiếp quản Nhà sách Phương Nam sau khi Thiên Long thâu tóm PNC từ giữa năm 2025.

Tất Đạt