Ông chủ Thorakao nêu lý do bán mỹ phẩm giá thấp, bao bì 'xấu'

Bán nhiều mỹ phẩm dưới 100.000 đồng và bao bì không sang, ông chủ Thorakao nói muốn tiết kiệm tối đa chi phí để phục vụ khách hàng thu nhập thấp.

Thông tin được TS Huỳnh Kỳ Trân, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc công ty Lan Hảo, sở hữu thương hiệu Thorakao, nói trong khuôn khổ tọa đàm Uni Tour tại Đại học Khoa học tự nhiên do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp tổ chức mới đây.

Theo ông Trân, hai nhóm khách hàng chính của công ty là phụ nữ miền quê và công nhân nên "nhất quyết không thể bán giá cao". Trước đó, ông từng nói với VnExpress rằng cứ 5 đồng doanh thu trong nước, có 4 đồng đến từ nông thôn.

"Tôi không thể nào bỏ cô thôn nữ hay người công nhân lương 7-10 triệu đồng đã tốn tiền nhà trọ 3 triệu đồng, chưa kể sinh hoạt phí", ông giãi bày.

TS Huỳnh Kỳ Trân (ngồi giữa) và bà Vũ Kim Hạnh (bên phải) tại tọa đàm hôm 21/11. Ảnh: BSA

Thorakao là thương hiệu vang bóng một thời, khởi đầu từ xưởng mỹ phẩm do bà Hà Thị Lan Hảo thành lập cuối thập niên 50. Sau khi đất nước thống nhất, ông Trân - con rể bà Lan Hảo - kế nghiệp và điều hành công ty nửa thế kỷ qua.

Thương hiệu có giai đoạn vàng son, chiếm áp đảo trên thị trường mỹ phẩm trước 1975. Sau giai đoạn bao cấp, Thorakao cũng trở lại thành công, từng được các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp... đặt vấn đề mua cổ phần hoặc lập liên doanh vào cuối thập niên 1990 và đầu 2000 nhưng ông Trân từ chối.

Ngày nay, thương hiệu này "chìm lặng" trong thị trường mỹ phẩm chủ yếu là hàng ngoại nhập, theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Báo cáo của Kirin Capital cho biết quy mô thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, với hơn 90% nhập khẩu.

Bà Hạnh cho rằng giá rẻ và mẫu mã kém thu hút là hai điểm khiến Thorakao khó có thể nổi tiếng và quay lại top đầu như xưa. "Nói thật, anh Trân đừng buồn, lọ kem nghệ Thorakao xấu, tròn, trụi, màu vàng nghệ và không sang", bà bình luận.

Đi kèm với bao bì, giá thấp là thách thức trong ngành mỹ phẩm cũng như nhiều ngành khác, theo bà Hạnh. "Tình thế hiện nay là người tiêu dùng có tâm lý cái gì giá cao mới tốt, sản phẩm tốt thì không thể giá thấp", bà nêu.

TS Trân trả lời về mặt kỹ thuật, đội ngũ công ty có thể làm ra những dòng sản phẩm kem, phấn, gội - dưỡng tóc với công thức tương đương, thậm chí đi trước hàng ngoại. "Không phải mình không biết làm, không theo kịp người ta", ông nói.

Nhưng về mẫu mã, ông muốn tiết giảm tối đa chi phí bao bì xa xỉ, câu chuyện tiếp thị sang trọng sẽ khiến khách hàng chủ lực không tiếp cận được. "Mấy chục năm qua, nhiều người đã hỏi sản phẩm tốt mà sao không phát huy. Nếu quảng cáo rầm rộ, bao bì cầu kỳ, định giá hàng hiệu thì nông dân, công nhân lấy gì mua". ông nói

Ông chủ Thorakao tiết lộ có thời điểm đứng trước cám dỗ làm giàu nhanh. Theo đó, nhà nhập khẩu nước ngoài từng đề nghị ông hợp tác thay đổi xuất xứ để định giá bán cao gấp 2-3 lần. Hay trong nước, việc giữ nguyên Thorakao và lập công ty khác để kinh doanh theo cách thời thượng hơn, như các nhãn hiệu mỹ phẩm khác nhằm thu về lợi nhuận cao là không khó.

Song cuối cùng, ông hài lòng với việc gắn bó cùng khách hàng ruột thu nhập thấp, giữ quan điểm đạo đức kinh doanh của bản thân và biết đủ. "Đủ ăn, đủ mặc, biết đủ là giàu rồi", ông nói. Ngoài ra, với tư cách là tiến sĩ hóa, lương y, ông đang theo đuổi các công trình nghiên cứu hỗ trợ sức khỏe khác.

"Mộng ước cuối đời của tôi là làm được những sản phẩm hữu ích cho sức khỏe con người, những giải pháp từ cây lá, từ tự nhiên, ví dụ như hoạt chất từ trầu không, phục vụ người dân. Đó mới là thứ mình muốn để lại", ông kể.

Kiên định con đường sản phẩm bình dân, không hoa mỹ nhưng không đồng nghĩa Thorakao giẫm chân tại chỗ hay thu hẹp quy mô. Công ty ông Trân vẫn tiếp cận các xu hướng như bán hàng qua thương mại điện tử, bổ sung các lựa chọn mới cho khách hàng.

Ở kênh trực tuyến, ông từng tiết lộ bình quân mỗi ngày có thể nhận khoảng 5.000-6.000 đơn, cao điểm lên đến 9.000 đơn. Ông kỳ vọng kênh này có thể giúp công ty đạt doanh thu 2025 trên 100 tỷ đồng, gấp đôi năm ngoái.

Cơ hội này không nhỏ khi làm đẹp đang là nhóm ngành hàng phát triển mạnh nhất trên online, theo báo cáo quý III của nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric. Cụ thể, giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 vừa qua, người Việt đã chi hơn 17.700 tỷ đồng mua gần 135.000 sản phẩm làm đẹp trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki, tăng hơn 14% so với cùng kỳ 2024.

Mảng xuất khẩu cũng tăng trưởng 15-20% mỗi năm, nhờ sản xuất hàng gia công cho đối tác nước ngoài. Bình quân hàng tháng, Lan Hảo xuất 2-3 container mỹ phẩm sang Singapore, Ai Cập, Trung Quốc..."Giờ lượng đặt hàng có khi chúng tôi làm không kịp, lên tới chục nghìn đơn, chưa kể khách nước ngoài", ông Trân cho biết tại tọa đàm.

Ngoài ra, thương hiệu này cũng dần mở rộng dãy sản phầm, cung cấp các loại phấn phủ trang điểm, kem dưỡng da, lotion và serum dành cho tóc với giá trên 100.000 đồng, có bao bì trau chuốt hơn.

