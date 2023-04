Ông Biden từ chối bình luận việc ông Trump bị truy tố

Tổng thống Mỹ Biden nói sẽ không đưa ra bình luận về việc người tiền nhiệm bị truy tố ở New York, dù phóng viên liên tục đặt câu hỏi.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31/3 trò chuyện với các phóng viên khi đang trên đường rời Nhà Trắng tới bang Mississippi. Nhiều phóng viên hét lớn yêu cầu Tổng thống Biden đưa ra phản ứng về việc cựu tổng thống Mỹ Trump bị truy tố. "Tôi sẽ không nói về vấn đề này", ông Biden đáp.

Khi một phóng viên tiếp tục hỏi, ông nhấn mạnh: "Tôi không bình luận về Trump".

Tổng thống Mỹ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về những rắc rối pháp lý của người tiền nhiệm, dù Trump ám chỉ quyết định truy tố ông là cuộc "săn phù thủy" của chính quyền ông Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời các phóng viên trong lúc rời Nhà Trắng tới Mississippi hôm 31/3. Ảnh: AFP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói Chánh văn phòng Nhà Trắng Jeff Zients đã thông báo cho Tổng thống Biden việc ông Trump bị truy tố. Ông Zients biết về điều này thông qua tin tức "giống mọi người dân Mỹ khác", theo bà Jean-Pierre.

Cựu thư ký báo chí Jen Psaki nhận định chính quyền Tổng thống Biden sẽ "im lặng càng lâu càng tốt" để tránh bị suy diễn có ảnh hưởng tới hệ thống tư pháp. Bà Psaki cũng khuyên Nhà Trắng nên tránh can dự vấn đề này.

Đại bồi thẩm đoàn Manhattan, New York quyết định truy tố ông Trump hôm 30/3. Cựu tổng thống Mỹ dự kiến trình diện tòa vào ngày 4/4 để nghe bản cáo trạng và phản hồi bản thân vô tội.

New York đang tăng cường an ninh cho ngày ông Trump xuất hiện. Chính quyền New York lo ngại đám đông ủng hộ cựu tổng thống Mỹ có hành vi quá khích, lặp lại kịch bản bạo loạn Đồi Capitol hồi tháng 1/2021.

Ông Trump bị công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg điều tra về hành vi trả 130.000 USD, thông qua luật sư thân tín Michael Cohen, để ém nhẹm mối quan hệ với sao khiêu dâm Stormy Daniels trong giai đoạn tranh cử năm 2016. CNN đưa tin ông Trump có thể đối mặt hơn 30 cáo buộc liên quan tới gian lận kinh doanh, như liệt kê sai mục đích khoản tiền.

Cựu tổng thống Mỹ khẳng định ông "hoàn toàn vô tội", gọi quyết định truy tố nhằm vào mình là "đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ cao nhất trong lịch sử".

Ngọc Ánh (Theo AFP/USA Today)