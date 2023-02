Ông Biden nói sẽ không xin lỗi ông Tập vụ bắn hạ khí cầu

Ông Biden cho biết sẽ trao đổi với ông Tập Cận Bình việc Mỹ bắn hạ khí cầu của Trung Quốc, song khẳng định không xin lỗi.

"Tôi mong được trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hy vọng chúng tôi sẽ đi đến cùng về vấn đề này, nhưng tôi không xin lỗi vì đã hạ khí cầu đó", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói hôm 16/2 trong bài phát biểu công khai đầu tiên về việc không quân Mỹ bắn hạ khí cầu Trung Quốc và ba vật thể không xác định trong tháng này.

Ông Biden nhấn mạnh Mỹ chỉ cạnh tranh, không tìm kiếm xung đột hay "một cuộc Chiến tranh Lạnh mới" với Trung Quốc, song khẳng định "sẽ luôn hành động để bảo vệ lợi ích và an ninh của người dân Mỹ".

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Văn phòng Điều hành Eisenhower trong khuôn viên Nhà Trắng ngày 16/2. Ảnh: Reuters.

Mỹ đã ở trong tình trạng cảnh giác cao độ từ khi phát hiện khí cầu Trung Quốc bay trên loạt cơ sở quân sự bí mật, sau đó điều tiêm kích bắn rơi nó ngoài khơi bờ biển phía đông ngày 4/2. Căng thẳng song phương gia tăng khi Trung Quốc cho biết khí cầu dài 60 mét là thiết bị theo dõi khí tượng, nhưng Mỹ khẳng định đây là khí cầu do thám có gắn cảm biến.

Quân đội Mỹ đã điều chỉnh cài đặt radar để phát hiện các vật thể nhỏ hơn và nhanh chóng phát hiện thêm ba vật thể bay không xác định, gồm một chiếc ở Alaska, một ở Canada và chiếc thứ ba ở hồ Huron của Michigan. Tổng thống Biden đều ra lệnh bắn hạ chúng.

Ông Biden công khai phát biểu về sự việc sau khi các nghị sĩ yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Theo Tổng thống Mỹ, cộng đồng tình báo đang cố gắng tìm hiểu thêm về ba vật thể không xác định bị bắn hạ ở Alaska, Canada và Michigan. Chính quyền Biden nói đã bắn hạ vì chúng gây ra mối đe dọa cho hàng không dân dụng.

"Chúng tôi chưa biết chính xác ba vật thể này là gì, nhưng hiện không có gì cho thấy chúng liên quan chương trình khí cầu do thám của Trung Quốc hoặc là phương tiện do thám từ bất kỳ quốc gia nào khác", ông Biden nói.

Cộng đồng tình báo tin rằng những vật thể này rất có thể thuộc về các công ty tư nhân, giải trí hoặc nghiên cứu, theo ông Biden. Chúng có thể được phát hiện sau khi radar được tăng cường để đối phó khí cầu Trung Quốc.

"Đó là lý do tôi đã chỉ đạo các cấp xác định quy tắc rõ ràng hơn về cách chúng ta sẽ đối phó những vật thể không xác định này trong tương lai, phân biệt những vật thể có khả năng gây rủi ro về an toàn, an ninh cần phải hành động và những vật thể không gây rủi ro", ông cho hay.

Kết quả đánh giá của chính quyền về cách đối phó vật thể không xác định trong tương lai sẽ là tài liệu mật và chỉ được chia sẻ với các nghị sĩ liên quan. "Những thông số này sẽ được giữ bí mật để đối thủ không biết được và tìm cách trốn tránh hệ thống phòng thủ của chúng ta", Tổng thống Mỹ nói.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)