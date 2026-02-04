Ông bà làm hư cháu nhưng chồng vẫn không đồng ý ở riêng

Tôi phải làm sao để chồng hiểu rằng ra riêng là để bảo vệ sự phát triển của con và giữ gìn sự tôn trọng lâu dài với bố mẹ?

Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, có một bé 3 tuổi, đang sống cùng bố mẹ chồng. Dù rất tôn trọng ông bà, thú thật, khoảng cách thế hệ khiến tôi luôn cảm thấy "ngợp" ngay trong chính ngôi nhà mình. Nút thắt lớn nhất nằm ở việc nuôi dạy con. Tôi muốn rèn cho con tính tự lập từ bé, ông bà lại có xu hướng nuông chiều, làm thay mọi việc. Nhiều lúc thấy cách ông bà xử sự với cháu không đúng ý mình, tôi chỉ biết nén lòng vì sợ góp ý sẽ khiến ông bà tự ái, nghĩ con dâu "trứng khôn hơn vịt". Nỗi ấm ức cứ thế tích tụ ngày qua ngày.

Tôi nhiều lần bàn với chồng về việc ra ở riêng, chọn một căn hộ gần đó vừa có không gian tự do nuôi dạy con theo ý mình, vừa có thể chạy qua thăm nom bố mẹ hàng ngày. Thế nhưng, chồng tôi luôn gạt đi với lý do: "Lỡ bố mẹ ốm đau nửa đêm sao nghe thấy được". Anh bảo tôi nếu thấy không hợp thì cứ ăn xong rồi vào phòng đóng cửa lại cho khuất mắt. Chẳng lẽ cuộc sống của tôi và tương lai của con lại chỉ gói gọn trong vài mét vuông phòng ngủ để tránh va chạm? Tôi không muốn làm một người khách lạ trong nhà. Tôi phải làm sao để chồng hiểu rằng ra riêng là để bảo vệ sự phát triển của con và giữ gìn sự tôn trọng lâu dài với bố mẹ?

Hồng Nga