Omoda & Jaecoo Việt Nam tung loạt ưu đãi dịp đầu năm

Các dòng xe của Omoda & Jaecoo được hãng ưu đãi lệ phí trước bạ, lãi suất trả góp và chi phí bảo dưỡng, áp dụng trong tháng 1.

Các chương trình ưu đãi được Omoda & Jaecoo Việt Nam áp dụng trong tháng đầu năm nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng hơn khi sở hữu các dòng SUV của hãng, đi kèm chính sách tài chính linh hoạt.

Các dòng xe Omoda & Jaecoo tại một lễ bàn giao cho người dùng. Ảnh: O&J

Theo đó, Omoda C5 được hỗ trợ 110% lệ phí trước bạ, lãi suất trả góp 0 đồng trong 12 tháng đầu, thời hạn vay có thể tối đa 96 tháng. Về chi phí bảo dưỡng, hãng này cũng áp dụng chính sách 0 đồng trong 5 năm hoặc 50.000 km, đi kèm điều kiện để áp dụng. Trong phân khúc gầm cao cỡ B, mẫu xe của Omoda tạo điểm nhấn với thiết kế mang hơi hướng coupe trẻ trung, nhiều công nghệ hiện đại. Xe có giá khởi điểm từ 479 triệu đồng.

Với dòng Jaecoo J7 Flagship, hãng hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ, chương trình trả góp lãi suất 0 đồng trong 12 tháng đầu, thời gian vay đến 96 tháng. Jaecoo J7 phiên bản PHEV (SHS) Flagship được hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ, kèm bộ quà tặng 45 triệu đồng. Mẫu SUV của Jaecoo hút người dùng nhờ đa dạng công nghệ hỗ trợ trải nghiệm vận hành. J7 Flagship và J7 PHEV Flagship có giá lần lượt 729 triệu và 879 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

Jaecoo J7 và Omoda C5 trên đường phố. Ảnh: O&J

Đại diện hãng cho biết, Omoda & Jaecoo Việt Nam theo đuổi định hướng xây dựng các dòng SUV công nghệ cao, thiết kế thời thượng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng trong nước. "Sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ toàn cầu, thiết kế hiện đại và giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp các mẫu xe Omoda & Jaecoo nhận sự quan tâm, tin tưởng của đông đảo người dùng Việt", đại diện hãng nói.

Người dùng tìm hiểu một dòng xe của Omoda & Jaecoo. Ảnh: O&J

Chương trình ưu đãi được Omoda & Jaecoo Việt Nam áp dụng từ nay đến hết 31/1, tại hệ thống 40 đại lý chính hãng trên toàn quốc. Các dòng xe của Omoda & Jaecoo được bảo hành 10 năm hoặc 1 triệu km, tùy điều kiện nào đến trước. Hiện, hãng này đã khởi công nhà máy sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên, dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay.

Quang Anh