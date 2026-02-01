Omoda & Jaecoo hợp tác UNICEF Việt Nam hỗ trợ giáo dục hòa nhập

Hợp tác dự kiến trong 3 năm nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, hỗ trợ thị trường lao động, thúc đẩy sức khỏe tâm thần trẻ em, thanh thiếu niên Việt Nam.

Omoda & Jaecoo, thương hiệu thuộc tập đoàn Chery, đã công bố quan hệ đối tác ba năm với UNICEF Việt Nam, nhằm hỗ trợ dự án "Trao quyền Kiến tạo Tương lai", hôm 29/1. Dự án này tập trung vào giáo dục hòa nhập và đổi mới, giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển các kỹ năng chuyển đổi cần thiết để học tập, gia nhập thị trường lao động tương lai.

Đại diện Omoda & Jaecoo và UNICEF Việt Nam tại lễ công bố hợp tác. Ảnh: O&J

Thông qua hợp tác này, Omoda & Jaecoo sẽ đóng góp vào nỗ lực của UNICEF Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức còn tồn tại trong giáo dục. Những vấn đề này bao gồm khoảng cách số, sự chênh lệch giữa học tập hàn lâm và nhu cầu kỹ năng của thị trường lao động và sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.

Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và đầu tư đáng kể vào giáo dục, nhưng vẫn tồn tại thách thức liên quan đến chuyển tiếp từ học tập sang làm việc. Theo hãng này, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên còn cao, kỹ năng số hạn chế và doanh nghiệp lo ngại về sự thiếu hụt kỹ năng cần thiết.

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam và ông Simon Liu, Tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam. Ảnh: O&J

Qua hợp tác này, UNICEF Việt Nam sẽ phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng cường các kỹ năng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số - bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) cho trẻ em và thanh thiếu niên ở các cấp học. Dự án hướng tới thúc đẩy học tập, nâng cao sức khỏe tâm thần, hỗ trợ chuyển tiếp thành công từ trường học sang công ăn việc làm và phát triển nguồn nhân lực.

Ông Simon Liu, Tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tin rằng sự tiến bộ đạt được qua cách đầu tư cho thế hệ tương lai. Là nhà sản xuất đổi mới trong ứng dụng AI và công nghệ thông minh, Omoda & Jaecoo cam kết cung cấp nguồn lực tài chính, đóng góp chuyên môn để trang bị cho trẻ em những kỹ năng kiến tạo tương lai".

Tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam tại lễ công bố hợp tác. Ảnh: O&J

Sự kiện công bố quan hệ đối tác này nhấn mạnh cam kết của Omoda & Jaecoo đối với trách nhiệm xã hội, tạo giá trị thông qua hỗ trợ tăng trưởng toàn diện, phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết: "Cùng nhau, chúng ta sẽ mở ra cơ hội cho hàng triệu trẻ em, đặc biệt là những em có nguy cơ bị bỏ lại phía sau".

