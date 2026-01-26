Omo khởi động trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030

Nhãn hàng Omo trao tặng 20.000 banh hạt giống các loài cây quý hiếm cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, mở đầu cam kết trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026-2030.

Tại sự kiện "Lễ trao lộc rừng" diễn ra hôm 16/1, Omo - nhãn hàng thuộc công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã trao tặng banh hạt giống các loài cây quý như mun (Diospyros mun), gõ biển (Sindora siamensis var. siamensis) và thanh thất (Ailanthus triphysa) cho vườn quốc gia nằm tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình tiếp nhận 20.000 banh hạt giống từ nhãn hàng Omo. Ảnh: Omo Việt Nam

Với thông điệp "Làm điều hay, ngại gì lấm bẩn" (Dirt for Good), chiến dịch "Cùng Omo gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng" bắt đầu ngay những ngày đầu năm mới. Xuyên suốt mùa Tết, nhãn hàng sẽ triển khai nhiều hoạt động, từ chiếu các đoạn phim tuyên truyền đến thiết kế những trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên và âm nhạc, nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ rừng.

Do Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình địa hình dốc, nhiều vách đá và nhiều khu vực khó tiếp cận, banh hạt giống được bao bọc trong hỗn hợp dinh dưỡng và đất để tránh tác động của thiên nhiên, hạn chế bị chim thú ăn hạt. Đồng thời, banh tích ẩm vào mùa mưa sẽ dễ nảy mầm, tăng số lượng cây tái sinh và gần sát với quá trình thực vật phát tán hạt trong tự nhiên.

Bên cạnh đó, ban tổ chức sự kiện cũng rải thử nghiệm một số banh hạt giống bằng máy bay không người lái (drone). Phương án này giúp trồng cây nhanh trên diện tích rộng, phù hợp với địa hình hiểm trở, đồng thời giảm chi phí nhân lực và hạn chế tác động xâm lấn do con người không phải di chuyển vào rừng. Drone có thể lập trình rải đúng vị trí, điều chỉnh mật độ theo từng khu vực, được đánh giá là giải pháp bền vững, dễ mở rộng quy mô theo từng giai đoạn phục hồi rừng.

Công nghệ drone được thử nghiệm để rải banh hạt giống tại những vùng có địa hình hiểm trở. Ảnh: Omo Việt Nam

Cũng tại sự kiện, các khách mời đến từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, nhiều nghệ sĩ và các blogger du lịch, các gia đình yêu thiên nhiên được trực tiếp kết nối với thiên nhiên, trải nghiệm làm banh hạt giống, đóng góp vào số cây trao tặng. Theo nhãn hàng, hoạt động này đóng vai trò là hình thức giáo dục mới, truyền cảm hứng để cộng đồng cùng tham gia bảo vệ và phục hồi môi trường tại Việt Nam.

Các khách mời trực tiếp trải nghiệm làm banh hạt giống. Ảnh: Omo Việt Nam

Trước đó, vào năm 2022, Omo từng áp dụng thử nghiệm công nghệ rải banh hạt giống bằng drone, đồng thời cũng trao tặng 20.000 banh hạt giống các loại cây quý hiếm cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình. Chương trình đã góp phần củng cố thảm thực bì và cải thiện hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển duy nhất tại Việt Nam.

Bà Lê Thị Hồng Nhi - Phó tổng giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững của Unilever Việt Nam chia sẻ về cam kết trồng 1 triệu cây giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Omo Việt Nam

Đại diện Omo cho biết, thông qua sự kiện này, nhãn hàng muốn gửi đến cộng đồng thông điệp: cột mốc 1 triệu cây xanh đã hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 không phải điểm kết, mà là động lực để Omo tiếp tục mục tiêu trồng thêm 1 triệu cây xanh trong 5 năm tới, góp phần chống biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học cho các cánh rừng Việt Nam. Sự đồng hành của các đối tác, chính quyền, cộng đồng và người tiêu dùng (đã tạo nên thành công của hành trình "Hành động vì một Việt Nam xanh" 5 năm qua) sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt để hành trình 5 năm tới về đích.

Diệp Chi