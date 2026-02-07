Vợ chồng tôi để lại toàn bộ tiền, vàng và ôtô, rời khỏi nhà mẹ

Hiện tại tôi theo về nhà chồng ở tạm, đợi ra giêng dọn đi chứ sống ở nhà chồng cũng sợ phiền.

Tôi là tác giả bài viết "Mẹ bắt tôi bỏ chồng". Tôi đã đọc hết bình luận của độc giả, xin chân thành cảm ơn lời khuyên của mọi người. Trong bình luận, thấy mọi người hỏi rất nhiều về hoàn cảnh của chồng tôi. Chồng tôi làm công chức nhà nước, gia đình không phải giàu nhưng cũng đủ ăn. Gia đình chồng có hai chị gái đã lấy chồng. Gia đình anh có nhà cho thuê ngoài thị trấn, còn hiện tại nhà chồng về ở nhà vườn.

Anh chịu ở rể là do lúc hai gia đình nói chuyện cưới, mẹ tôi yêu cầu như vậy. Gia đình chồng và chồng sợ nếu từ chối, mẹ tôi sẽ không cho cưới (mẹ tôi từng từ chối, không cho cưới cách đây 4 năm). Lúc đầu thật sự tôi cũng có ý định cưới thử sống chung một thời gian xem sao, nếu không được thì bỏ, nên mẹ tôi mới có suy nghĩ cho cưới xong, sống chung rồi sẽ bỏ chồng. Chồng tôi rất hiền, cũng kiểu yếu đuối như tôi. Hiện tại tôi theo về nhà chồng ở tạm, đợi ra giêng dọn đi chứ sống ở nhà chồng cũng sợ phiền.

Mẹ tôi nói thẳng, do không ưa nên giờ làm gì cũng không ưa. Anh có quá khứ không tốt nhưng hiện tại đã sửa, không chơi bời nhậu nhẹt (hai vợ chồng bị hiếm muộn đang chữa). Thu nhập hai vợ chồng khoảng 20 triệu đồng, không xài gì nhiều, chỉ có nhu cầu cơ bản. Nếu thuê nhà vẫn ổn nhưng ba mẹ chồng nói để lấy lại nhà cho thuê mà ở riêng hoặc chờ xây nhà mới. Mẹ tôi sợ anh giả vờ để lợi dụng tôi về kinh tế nên lúc đi tôi chỉ lấy mấy bộ quần áo, để lại hết tất cả tiền vàng, ôtô. Nói chung năm nay tôi không biết Tết là gì rồi, vì quá buồn.

