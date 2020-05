Ô nhiễm không khí trong nhà ảnh hưởng đến sức khoẻ

Hiểm họa từ ô nhiễm không khí trong nhà

Trung bình, con người hít khoảng 18 kg không khí một ngày, gấp 15 lần trọng lượng thực phẩm hay lượng nước sử dụng. Theo EPA, các nguồn phổ biến gây ô nhiễm không khí trong nhà đến từ: thảm trải sàn, đồ nội thất bằng gỗ ép, VOCs (chất hữu cơ dễ bay hơi đến từ các chất tẩy rửa trong gia đình như mỹ phẩm hoặc sơn), thuốc lá do người sử dụng, gấu bông của trẻ nhỏ...

Gấu bông là nơi ẩn chứa vi khuẩn, nấm mốc nếu không được vệ sinh thường xuyên.

Bên cạnh đó, việc sử dụng thiết bị trong gia đình không đúng cách cũng có thể tạo ra ô nhiễm không khí trong nhà. Ví dụ, bếp gas được điều chỉnh không đúng cách có thể thải ra nhiều carbon monoxide hơn so với bếp được điều chỉnh đúng. Cũng cần lưu ý thêm, nội thất gia đình như tủ gỗ ván ép trong điều kiện không khí nóng ẩm ở Việt Nam càng ẩn chứa nhiều vi khuẩn, bụi mịn, nấm mốc có thể tác hại xấu đến cơ thể.

Ghế sofa nếu không vệ sinh kỹ sẽ là nguồn gây ô nhiễm không khí trong nhà.

Ô nhiễm không khí trong nhà diễn tiến từ từ, không gây tác hại rõ rệt ngay với sức khỏe nên ít khi được chú ý. Trong khi thực chất, hít không khí bẩn trong thời gian dài có thể dẫn đến: ho, tức ngực, hen suyễn, nhức đầu, xoang, nặng hơn có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng về đường hô hấp như viêm phổi, ung thư phổi,...

Xử lý ô nhiễm không khí trong nhà

Ô nhiễm trong nhà không khó xử lý nếu chúng ta hiểu đúng, tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Bụi bẩn, nấm mốc có thể do thiết kế nhà, cách bày trí và sử dụng thiết bị trong gia đình. Do đó, bạn cần sắp xếp nội thất trong phòng thông thoáng, thường xuyên lau dọn nhà cửa. Ngoài ra, chủ nhà cũng nên hạn chế sử dụng các sản phẩm chứa hoá chất độc hại, tránh hút thuốc lá để tránh ám khói lên vật dụng trong phòng. Bếp điện, bếp từ có tác dụng giảm bớt ô nhiễm không khí trong nhà cũng như đảm bảo an toàn cho gia đình. Nếu điều kiện chưa cho phép, đừng quên bật quạt hút mùi hoặc mở cửa sổ khi sử dụng bếp gas.

Theo các chuyên gia, giải pháp hiệu quả nhất để loại bỏ khí gây hại, mang không khí sạch cho gia đình là trang bị những sản phẩm chuyên dụng. Ba yếu tố chính cần lưu ý để đảm bảo chất lượng không khí trong nhà tốt nhất bao gồm: khả năng lưu thông không khí, luân chuyển không khí và lọc sạch không khí.

Hiện nay bạn có thể thoải mái lựa chọn nhiều sản phẩm quạt trần, quạt hút, máy lọc không khí và quạt điện từ các thương hiệu nổi tiếng như Panasonic để xử lý vấn đề ô nhiễm trong nhà đúng cách.

Giải Pháp Toàn Diện từ Panasonic Life Solutions cùng Bộ Tứ Giải Pháp IAQ.

Đối với tiêu chí đầu tiên - khả năng lưu thông không khí, quạt hút sẽ là một trợ thủ đắc lực bạn không thể bỏ qua. Quạt hút giúp trao đổi khí CO2 ra ngoài và cung cấp khí Oxy tươi từ bên ngoài vào nhà. Chưa kể, một số sản phẩm mới nhất hiện nay có độ ồn cực thấp chỉ 23 dB, đảm bảo hoạt động cực êm mà không làm ảnh hưởng giấc ngủ của cả gia đình.

Bên cạnh đó, để đảm bảo sự thoáng mát, không bị bí bách ngột ngạt thì quạt trần và quạt điện là lựa chon tối ưu, mang lại làn gió tự nhiên mát mẻ cho không gian trong nhà. Bạn có thể tham khảo các sản phẩm quạt trần Panasonic với công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi, hay quạt điện Panasonic với động cơ đạn bạc, giúp không khí trong phòng luôn thông thoáng, cho cảm giác thoải mái, không bị mệt mỏi, chóng mặt khi sử dụng thời gian dài.

Yếu tố cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là máy lọc không khí. Tiêu chí đầu tiên cần lưu ý là diện tích căn phòng để chọn mua máy có công suất phù hợp. Song song với đó, bạn cần so sánh kỹ công nghệ kháng khuẩn, diệt khuẩn, khử mùi của sản phẩm lựa chọn xem đã đáp ứng tốt nhất nhu cầu của gia đình mình hay chưa. Chẳng hạn, công nghệ khử mùi chủ động độc quyền của máy lọc không khí Panasonic - nanoe có thể xử lý 90% mùi chỉ trong vòng 20 phút, đem lại bầu không khí luôn sạch sẽ cho cả nhà. Ngoài ra, nanoe có thể ức chế 99,9% vi khuẩn virus các loại, lọc sạch không khí với 3 lớp màng lọc sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Kết hợp việc sử dụng những thiết bị chuyên dụng ở trên cùng thói quen vệ sinh nhà cửa thường xuyên, chắc chắn hệ hô hấp của cơ thể sẽ phải gửi lời cảm ơn đến bạn nhiều lắm đấy. Dù ở trong nhà hay đi ra ngoài, hãy luôn trang bị cho mình những tấm áo giáp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe, bạn nhé!

(Nguồn: Panasonic)