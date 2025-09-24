Muốn vợ nghỉ làm, ở nhà kinh doanh và chăm con cùng tôi

Vợ vừa có công việc, vừa có thu nhập, mà vẫn có thời gian với con.

Tôi là người viết bài "Vợ quyết không chịu nghỉ làm chăm con dù kinh tế tôi lo được". Trước tiên xin cảm ơn ý kiến đóng góp của tất cả cô chú, anh chị. Trong bài viết trước có một số thông tin chưa có hoặc chưa rõ, nay tôi xin bổ sung thêm:

Về vấn đề công việc. Ý kiến vợ nghỉ việc không hẳn là nghỉ hẳn, mà là nghỉ việc ở công ty để về làm kinh doanh tại nhà. Cụ thể, công việc kinh doanh hiện tại ở nhà vẫn cần thêm hai người (một giao hàng và một bán hàng). Quỹ lương tôi đang chi trả cho hai vị trí này dao động từ 8–12 triệu đồng, tùy vào mùa ít hay nhiều việc. Dựa vào lịch sử các năm trước, mỗi năm có năm tháng nhiều việc, ba tháng trung bình, bốn tháng ít việc. Hai vị trí này chưa tìm được người nên tôi đang trực tiếp làm.

Thời gian làm việc ở hai vị trí này khá linh động, tổng thời gian chỉ khoảng 6–8 tiếng (bao gồm cả đi lại và nghỉ trưa), thay vì 11 tiếng như vợ đang làm ở công ty. Vợ làm thì vẫn có thu nhập tách biệt từ vị trí công việc đó, chứ không phải không có lương. Ngoài ra, vợ có thể hỗ trợ tôi những khâu quan trọng mà không ai thay thế được, như việc nhập - xuất hàng khỏi kho. Tôi chưa kiểm soát được rủi ro thất thoát khi giao cho người ngoài nên vẫn tự làm.

Vợ vừa có công việc, vừa có thu nhập, mà vẫn có thời gian với con. Hiện tại, con đang được rèn theo mẹ nhiều hơn, nhưng thực tế con lại rất bám bố vì bố có nhiều thời gian gần gũi hơn và ít la mắng hơn. Với suy nghĩ của tôi: tại sao không tập trung làm giàu cho gia đình mà lại đi làm công ty? Công việc kinh doanh phát triển thì lương vị trí cụ thể kia cũng tăng, mà lãi tổng tăng thì kinh tế gia đình cũng tăng.

Về vấn đề tài chính. Sau hơn ba năm cưới, vợ giữ cả vàng và tiền mặt tương đương khoảng 25 tháng sinh hoạt của gia đình hiện tại. Tức là, dù không có bất kỳ thu nhập nào, gia đình vẫn duy trì được mức sống hiện tại trong 25 tháng. Tôi đang giữ số tiền gấp 6 lần như thế và vợ cũng biết việc này.

Tại sao chia tài chính như vậy? Theo quan điểm của tôi, ai quản lý tài chính tốt hơn sẽ quản lý phần chính. Thực tế, tôi quản lý tài chính tốt hơn: dòng tiền thu nhập thụ động đều đặn (kể cả trước khi lấy vợ) cũng gần tương đương với tổng chi phí sinh hoạt của gia đình hiện tại.

Gia đình đang sống và sinh hoạt trên đất và nhà cũ bố mẹ tôi để lại, đã có xe 5 chỗ và xe tải 5 tạ chở hàng. Dự định sang năm sẽ xây nhà bằng một phần số tiền tôi đang giữ. Số tiền vợ giữ sẽ tích góp thêm dần để sau này mua thêm mảnh đất khác. Với suy nghĩ của tôi, vợ làm việc ở nhà sẽ có nhiều thời gian chăm sóc con cái, gia đình hơn (hiện tại gần như chỉ có buổi tối từ 18h đến 21h, sau đó là đi ngủ, coi như hết ngày).

Về vấn đề thuê người. Tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng ở quê tôi, việc tìm người theo nhu cầu như trên rất khó. Thực tế, chỉ có gửi nhà trẻ sớm, chứ chưa có nhà nào thuê người giúp việc bán thời gian. Thời điểm quá tải và cần người nhất là từ 7h–9h sáng, còn các khoảng thời gian khác bình thường. Tôi cho rằng, với điều kiện như trên, con cái sẽ có điều kiện được chăm sóc tốt hơn, chứ không phải mới 6 tháng đã phải xa mẹ cả ngày như hiện tại.

Một số bác bảo cần nghe từ hai phía - ý kiến rất hay. Nhưng mong các bác tạm dựa trên nội dung tôi đã chia sẻ ở trên và cho ý kiến giúp tôi. Rất mong nhận được thêm những góp ý khách quan, đa chiều từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn.

Đức Thắng