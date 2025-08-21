Ở lại bên em, mình cùng nhau đi qua những ngày bình yên nhé

Em 41 tuổi, sống đơn giản và bình yên, hay cười hay đùa nên ai ở cạnh cũng thấy thoải mái và nhẹ lòng.

Ở giai đoạn này, em không tìm một người để "giết thời gian", mà tìm một người thật sự muốn bước cùng mình qua chặng đường phía trước.

Em làm công việc tự do, cuộc sống ổn định, có một căn nhà nhỏ đủ ấm và yên. Không tự nhận là xinh đẹp, nhưng em biết chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống. Em hay cười, hay đùa nên ai ở cạnh cũng thấy thoải mái và nhẹ lòng.

Em thích chăm sóc người khác theo cách tự nhiên: nấu những bữa ăn ngon, giữ nhà cửa gọn gàng. Dĩ nhiên, em cũng có những lúc vụng về, chưa khéo, nhưng bù lại, em luôn chân thành và nhiều yêu thương.

Với em, tình cảm là sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành. Em trân trọng những khoảnh khắc hai người cùng dành thời gian chất lượng cho nhau, đôi khi không cần nói nhiều, chỉ cần ở bên vẫn thấy ấm áp. Chuyện con cái với em nhẹ nhàng: có hay không đều được, nhưng nếu có một bé thì căn nhà sẽ thêm tiếng cười.

Em mong gặp anh - một người đàn ông tử tế, độc thân hay từng đổ vỡ đều không sao, miễn là thật lòng muốn bắt đầu một hành trình mới. Nếu anh ở TP HCM hoặc gần đây để tiện hẹn cà phê càng tốt.

Nếu anh thấy mình đâu đó trong những dòng này, hãy gửi cho em một tin nhắn. Em sẽ chờ thư anh.

