Nutifood giảm giá sâu, tiếp sức Hà Nội chống dịch

Nutifood tiếp tục trợ giá từ 25 đến 50% và giao hàng miễn phí tại Hà Nội, sau khi triển khai tại TP HCM, Bình Dương và Long An.

Hoạt động trợ giá này nằm trong chương trình "Tiếp sức chống dịch" của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood thực hiện trong đợt Covid-19 bùng phát lần thứ 4, nhằm đồng hành với người dân các vùng tâm dịch vượt qua khó khăn bằng cách giúp họ dễ dàng mua được sản phẩm sữa chất lượng tốt với mức trợ giá cao.

Cụ thể tại Hà Nội, Nutifood giảm 50% giá sản phẩm sữa tiệt trùng NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên Ít Đường. Đây là một trong những dòng sản phẩm cao cấp của Nutifood từ sự hợp tác độc quyền với Fonterra, và cũng là dòng sản phẩm duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận làm từ 100% sữa bò ăn cỏ tự nhiên tại New Zealand - một trong những nguồn sữa tốt nhất thế giới.

Sản phẩm NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên Ít Đường được Nutifood trợ giá 50% tại Hà Nội. Ảnh: Nutifood

Bên cạnh đó, Nutifood giảm 25% đối các sản phẩm dinh dưỡng khác như: NutiMilk Sữa tươi chuẩn cao 100 điểm; sữa dành cho trẻ em Nutifood GrowPlus+, Nuti IQ, NuVi Grow; sữa giúp người lớn phục hồi sức khỏe Varna nhập khẩu từ Thụy Điển; sữa chua NutiMilk; sữa chua men sống; sữa đậu nành Nuti... Số dòng sản phẩm được trợ giá lên tới hơn 18 loại.

Một số sản phẩm sữa thiết yếu được Nutifood giảm giá từ 25% đến 50% trong chương trình. Ảnh: Nutifood

Hà Nội là một trong số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, bởi diễn biến Covid-19 phức tạp. Tính đến ngày 10/9, số ca nhiễm tại Hà Nội đã cao thứ hai khu vực miền Bắc, chỉ sau Bắc Giang. Lúc này, không ít người dân Thủ đô bị giảm hoặc mất thu nhập. Tình hình mua thực phẩm gặp không ít trở ngại trong khi nhu cầu dinh dưỡng của người dân lại tăng và cấp thiết.

Với chương trình người tiêu dùng tại Hà Nội có thể mua hàng trực tuyến hoặc liên hệ hotline để được tư vấn thêm. Mỗi ngày, Nutifood sẽ tiếp nhận 1.000 đơn hàng sớm nhất với giá trị mỗi đơn tối thiểu là 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Trong vòng 3-7 ngày kể từ khi xác nhận đơn, Nutifood sẽ giao hàng tận nơi miễn phí cho người dân. Chương trình trợ giá này được áp dụng từ 10/9 đến hết ngày 26/9.

Bác sĩ Trần Thị Lệ - Tổng giám đốc Công ty Nutifood cho biết: "Là một doanh nghiệp dinh dưỡng, trong giai đoạn Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, chúng tôi không chỉ có trách nhiệm cung ứng nguồn sản phẩm chất lượng và bình ổn giá cho người tiêu dùng mà còn có nhiều hoạt động hỗ trợ khác để người dân kịp thời có được nguồn dinh dưỡng thiết yếu trong mùa dịch". Với chương trình trợ giá này, Nutifood không chỉ giảm giá mạnh mà còn giao hàng tận nơi để giảm thiểu rủi ro di chuyển cho bà con. "Đây cũng là cách thiết thực nhất mà Nutifood đang nỗ lực thực hiện để san sẻ với những khó khăn của người dân", bác sĩ Lệ chia sẻ thêm.

Trước Hà Nội, Nutifood đã triển khai chương trình trợ giá tại TP HCM, Long An và Bình Dương vào giữa tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua. Hàng trăm ngàn khách hàng đã nhận được sữa trợ giá từ chương trình. Chị Trần Thị Hà, một công nhân may tại TP HCM cho biết, thời điểm này, việc mua được thực phẩm bằng với giá trước khi dịch đã khó, có hàng để mua và đi mua được hàng càng khó hơn. "Do đó, tôi khá bất ngờ khi nghe chương trình giảm giá sữa 50%. Lúc được nhân viên Nutifood gọi ra nhận 2 thùng sữa, tôi thật sự xúc động", chị Hà nói.

Nhân viên Nutifood giao sữa trợ giá tận nhà cho khách hàng tại TP HCM hồi đầu tháng 9. Ảnh: N.T

Kể từ khi Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đến nay, Nutifood đã liên tiếp triển khai nhiều hoạt động chung tay cùng cộng đồng chống dịch như đóng góp hơn 53 tỷ đồng vào Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu để thực hiện các chương trình như: tài trợ quỹ vaccine của TP HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Gia Lai, Bình Định.... Nhãn hang cũng trao tặng hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng, trang thiết bị y tế và kinh phí cho nhiều bệnh viện tuyến đầu khu vực miền Nam, miền Bắc, các lực lượng tham gia phòng chống dịch ở nhiều tỉnh thành. Doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều chương trình khác để tiếp sức người dân Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

Hoàng Anh