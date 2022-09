Nuôi sống bé sinh non nhiễm khuẩn nặng

Nghệ AnBé trai sinh non ở tuần thai 32, suy dinh dưỡng, phản xạ bú kém, nhiễm khuẩn huyết, được các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi nuôi sống.

Ngày 21/9, bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết bé chào đời nặng 1,1 kg, mắc nhiều bệnh lý phức tạp, chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khi được 11 ngày tuổi. Mẹ bé tiền sử mắc đái tháo đường type hai, đã hai lần nhập viện trong tình trạng hôn mê do hạ đường huyết.

Các bác sĩ sản nhi hội chẩn với đồng nghiệp tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), đưa ra phác đồ điều trị bé gồm nằm lồng ấp, nuôi dưỡng tĩnh mạch, sau đó chăm sóc bằng phương pháp kangaroo. Sau gần 30 ngày điều trị, cân nặng của em bé lên 1,9 kg, tự thở, có phản xạ bú và ăn sữa mẹ.

Kangaroo là phương pháp da kề da, áp dụng với trẻ sinh non, nhẹ cân, bằng cách đặt bé nằm tiếp xúc da trên ngực mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Phương pháp này mô phỏng tư thế trẻ nằm ấm áp như thời kỳ bào thai trong bụng mẹ, giúp kiểm soát thân nhiệt bé, hỗ trợ sự phát triển của não bộ...

Phương pháp da kề da còn thiết lập mối quan hệ gắn bó giữa mẹ và con, tạo sự thoải mái về tinh thần, giảm lo âu, căng thẳng cho cả hai. Kể cả với trẻ sinh bình thường, các bác sĩ vẫn khuyên cho tiếp xúc da giữa mẹ và con càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là ngay sau sinh đặt bé nằm lên ngực trần của mẹ.

Bác sĩ Đoàn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, cho biết trẻ sinh non, các cơ quan, đặc biệt là phổi còn non yếu, chưa trưởng thành nên trẻ thường mắc bệnh lý sơ sinh nguy hiểm như hội chứng suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh... Nếu không được hồi sức cấp cứu kịp thời, trẻ có thể tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo bà bầu cần khám thai định kỳ và theo hướng dẫn của bác sĩ sản khoa, chăm sóc tốt quá trình thai nghén không để xảy ra sinh non. Cho trẻ bú mẹ ngay sau khi sinh trong vòng một đến hai giờ đầu, bú sữa mẹ hoàn toàn để tăng đề kháng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính toàn cầu có khoảng 15 triệu trẻ sinh non ra đời, chiếm tỷ lệ 1 trên 10 trẻ sơ sinh. Sinh non được xem là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi. Khoảng một triệu trẻ sinh non tử vong do các biến chứng. Nhiều bé sống sót nhưng phải đối mặt với tình trạng khuyết tật suốt đời, bao gồm khuyết tật thần kinh, tim mạch, thị giác, thính giác.

Tại Việt Nam, tình trạng sinh non ngày càng tăng. Trung bình cả nước, tỷ lệ sinh non khoảng 7%, mỗi năm có khoảng 100.000-110.000 trẻ sinh non ra đời. Nhờ kỹ thuật y học ngày càng hiện đại, các bác sĩ Việt Nam hiện đã có thể nuôi sống trẻ sinh non nặng khoảng 400-500 g.

Minh An