Nước Mỹ chia rẽ vì Harry - Meghan

Chuyện nhà của Hoàng gia Anh dấy lên chia rẽ ở Mỹ, khi nhóm bảo thủ cho rằng Meghan không là "nạn nhân" như những người tự do mô tả.

Khi vợ chồng Harry và Meghan kể câu chuyện về cuộc sống "đau khổ" trong Hoàng gia Anh với Oprah Winfrey trong cuộc phỏng vấn được phát tối 7/3, những bình luận của khán giả Mỹ chia thành hai hướng riêng biệt. Những người theo chủ nghĩa tự do phần lớn ủng hộ Công tước và Công nương xứ Sussex, ca ngợi Meghan Markle trung thực về những vấn đề sức khỏe tinh thần của bản thân và phẫn nộ cho rằng báo chí Anh "tàn nhẫn" với hai vợ chồng.

Nhưng với những người bảo thủ, họ không dành nhiều thiện cảm đối với vợ chồng Hoàng tử Harry, đặc biệt là Meghan. Một số bình luận được đưa ra sau cuộc phỏng vấn là "cô ấy nói như thể không biết trước cuộc sống của mình trong hoàng gia", hay "tôi cảm thấy thật tệ cho Nữ hoàng".

Joanna Weiss, biên tập viên của Politico, cho rằng cuộc tranh luận gay gắt về Harry - Meghan đã phản ánh sự tương phản về thế giới quan đã chi phối chính trị Mỹ suốt nhiều năm, giữa phe cánh tả tập trung vào thay đổi hệ thống và phe cánh hữu nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân.

Đối với những người theo chủ nghĩa tự do, Meghan Markle là nạn nhân của vấn đề lớn hơn nhiều câu chuyện cuộc đời cô. Cuộc hôn nhân với Hoàng tử Harry diễn ra khi cô chưa thực sự hiểu rõ về Hoàng gia Anh, do khó có thể nhìn thấy thực tế đằng sau câu chuyện cổ tích lãng mạn hoặc do những thành viên trong gia đình lúc đầu tỏ ra thân thiện. Họ có thể đã hy vọng một thể chế lâu đời sẵn sàng thay sau khi Meghan xuất hiện.

Họ cũng cho rằng tất cả những gì xảy ra hiện tại là lỗi của Hoàng gia Anh và những người điều hành cứng nhắc bên trong cái mà Meghan gọi là "công ty". Hoàng gia chưa bao giờ sẵn lòng thay đổi và những người như Meghan không bao giờ có cơ hội để chống lại quyền lực đó.

Một số người xem Công nương xứ Sussex là "kẻ ngoại đạo" hay người Mỹ ngây thơ bước chân vào hệ thống phức tạp và phân cấp, không biết cách làm hài lòng Nữ hoàng và ánh mắt soi mói của công chúng. Ngoài ra, Meghan còn là một phụ nữ da màu. Oprah đã bị sốc khi nghe Meghan tiết lộ một thành viên giấu viên của Hoàng gia Anh đã băn khoăn về màu da của con cô. Phân biệt chủng tộc là một vấn đề khá nhạy cảm và từng trở thành chủ đề nhiều cuộc tranh luận ở Mỹ.

Hoàng tử Harry và Meghan chụp ảnh tại Cung điện Kensington, London, Anh tháng 11/2017. Ảnh: Reuters.

Nhưng nhiều người Mỹ bảo thủ có quan điểm khác, khi cho rằng Meghan lẽ ra phải biết chính xác những gì cô phải đối mặt khi vào Hoàng gia và nên biết ơn vì những đặc ân đáng kinh ngạc đã được nhận. Họ không bị thuyết phục bởi tuyên bố của Meghan rằng cô không tìm hiểu về gia đình của Harry trước khi bước vào mối quan hệ, hay Hoàng gia không chi trả phí an ninh cho bé Archie.

Theo biên tập viên Weiss, những người Mỹ bảo thủ cho rằng làm sao hai người xuất thân từ Hollywood và hoàng tộc lại là "những người cuối cùng biết chế độ quân chủ có thể nghiêm khắc như thế nào". Theo họ, Harry và Meghan có thể không nhẫn tâm giống như những gì người chỉ trích nói, nhưng cũng không ngây thơ như cách họ tự nói về mình với Oprah.

Tuy nhiên, quan điểm tương phản về câu chuyện Hoàng gia Anh đã giúp giải thích lý do chính trị Mỹ bị chia rẽ nghiêm trọng. Những bất đồng trong cuộc tranh luận về vấn đề nhập cư là một ví dụ. Người theo chủ nghĩa tự do thông cảm với các lý do bất khả kháng, do chính sách kinh tế hoặc chính trị, khiến nhiều gia đình phải di cư. Nhưng người bảo thủ lại chỉ ra hàng loạt lựa chọn cá nhân có thể được thực hiện và thay đổi, như nếu không muốn bị chia cắt với con cái, ngay từ đầu đừng mạo hiểm đưa chúng vượt biên vào Mỹ.

Nhiều cuộc tranh luận tương tự cũng diễn ra với nhiều vấn đề khác, từ chính sách giáo dục, tư pháp hình sự cho tới phúc lợi xã hội.

"Do ủng hộ hiện trạng trật tự xã hội, văn hóa, chính trị, người bảo thủ có xu hướng quy trách nhiệm về kết quả tiêu cực cho cá nhân hơn là hệ thống", Dannagal Young, giáo sư Đại học Delaware, nhận định. "Nhưng người tự do ít gắn bó với các chuẩn mực và truyền thống văn hóa, xã hội. Do đó, họ ủng hộ thay đổi, phá vỡ hệ thống để mỗi cá nhân ít phải đối mặt với các rủi ro".

Nhiều người Mỹ tự hỏi tại sao nhiều năm qua, họ luôn bị thu hút bởi những gì đang diễn ra ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương. Biên tập viên Weiss cho rằng bởi Hoàng gia Anh luôn là một phép ẩn dụ cho căng thẳng gia đình, giữa mong ước lãng mạn và thực tế, giữa truyền thống và hiện đại. "Oprah đã cho chúng ta thấy câu chuyện hoàng gia còn là phép ẩn dụ cho chính trị", Weiss viết.

Thanh Tâm (Theo Politico)