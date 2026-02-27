Nước mắm Nam Ngư tích hợp mã QR xác thực chính hãng

Mỗi chai nước mắm Nam Ngư được tích hợp mã QR riêng biệt, hỗ trợ người mua xác thực hàng chính hãng và truy xuất nguồn gốc.

Đại diện nhãn cho biết, việc tích hợp mã QR được thực hiện từ giữa năm 2025 trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc hàng hóa. Mã QR Code trên mỗi chai nước mắm là duy nhất, chứa các dữ liệu như mô tả sản phẩm, hạn sử dụng, ký hiệu lô và ngày sản xuất. Hệ thống còn ghi nhận được cả ngày sản xuất chính xác như thời gian in nổi trên cổ chai nước mắm.

Nhiều khách hàng tham quan gian hàng nước mắm Nam Ngư. Ảnh: Masan

Chỉ bằng thao tác đơn giản, trong vài giây, người tiêu dùng đưa điện thoại quét mã, hệ thống sẽ hiển thị ngay dữ liệu được đồng bộ trực tiếp từ nhà máy, đảm bảo tính chính xác. Theo hãng, công nghệ QR Code mở ra trải nghiệm hoàn toàn mới, giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm và sử dụng. Không còn cảnh băn khoăn liệu sản phẩm thật hay giả, dù mua ở bất kì đâu, người mua có thể tự mình kiểm chứng mọi thông tin. Việc xác thực trực tiếp góp phần tăng mức độ tin cậy giữa thương hiệu và khách hàng.

Nam Ngư tỏi ớt Lý Sơn. Ảnh: Masan

Bên cạnh lợi ích cho người tiêu dùng, công nghệ QR Code còn hỗ trợ doanh nghiệp trong quản lý vận hành. Thông qua dữ liệu quét mã theo thời gian thực, công ty có thể nắm bắt nhu cầu tiêu dùng từ đó tối ưu từng kênh phân phối. Quy trình quản lý tồn kho, truy vết sản phẩm, truy xuất nguồn gốc cũng trở nên chính xác và nhanh chóng hơn nhiều lần so với phương pháp ghi nhận truyền thống.

Giải pháp này đồng thời tăng cường khả năng kiểm soát hàng giả. Với cơ chế bảo mật nhiều lớp, mã QR không thể tự tạo hoặc sao chép. Hệ thống tự động phát hiện các mã đã quét bất thường, mã bị trùng hoặc mã không nằm trong cơ sở dữ liệu của nhà sản xuất, từ đó giúp công ty nhanh chóng cảnh báo trường hợp nghi ngờ hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Yếu tố trên quan trọng với các ngành hàng thực phẩm, đồ uống - nơi sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu.

Đại diện Masan cho biết, việc ứng dụng QR Code trong xác thực hàng hóa thể hiện định hướng chuyển đổi số của thương hiệu Nam Ngư, hướng tới mục tiêu tăng cường minh bạch và an toàn thông tin sản phẩm. Thông qua giải pháp này, mỗi sản phẩm không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng mà còn củng cố cam kết đặt người tiêu dùng ở vị trí trung tâm, bảo vệ quyền lợi và trải nghiệm mua sắm. Việc triển khai QR Code cũng nằm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ tích hợp công nghệ của Tập đoàn Masan và Masan Consumer. Hệ sinh thái này hướng đến việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, phân phối và tương tác với khách hàng, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng.

Hoàng Đan