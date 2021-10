Nước lũ bủa vây nhiều tuyến phố Hội An

Quảng NamMưa lớn và nước thượng nguồn đổ về khiến một số tuyến đường ven sông Hoài, TP Hội An, ngập 0,2-0,5 m, trưa 8/10.

Lúc 13h, đường Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Hoàng Văn Thụ nước đang dân lên đục ngầu. Đường Bạch Đằng ngập sâu nhất, có nơi nửa mét. Nhiều nhà dân, cửa hàng buôn bán dọc các tuyến phố nước mấp mè bậc thềm.

"Từ đêm qua nước bắt đầu dâng lên nhưng chậm, trưa nay tràn lên đường. Người dân phố cổ đưa ghe thuyền đi neo đậu", ông Nguyễn Minh Tuấn, phường Minh An nói và cho hay đợt lũ này thấp nên người dân không đưa tài sản lên cao.

Nước lũ dâng lên đường Bạch Đằng. Ảnh: Đắc Thành

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch TP Hội An, nước lũ ở Hội An trưa nay ghi nhận ở mức báo động một, dự báo lũ lên chậm và rút xuống. "Lũ nhỏ, hiện trên thượng nguồn sông Thu Bồn mưa giảm, các thủy điện không xả nước qua tràn", ông Hùng nói và cho biết đây là lần đầu tiên trong năm đường phố ven sông Hoài bị ngập.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam cho biết, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới bắc qua Trung Bộ, từ 19h ngày 5/10 đến 5h ngày 8/10, lượng mưa phổ biến trên địa bàn hơn 200 mm, có nơi hơn 320 mm. Dự báo từ nay đến ngày 9/10, Quảng Nam tiếp tục mưa 70-100 mm.

Người dân đưa nghe thuyền vào neo đậu bên sông Hoài trưa 10/8. Ảnh: Đắc Thành

Mưa lũ khiến tuyến đường ĐT606 từ trung tâm huyện Tây Giang đến bốn xã vùng cao biên giới với hơn 6.000 nhân khẩu nhiều đoạn ngập gần một mét, sạt lở đất tràn xuống đường gây chia cắt.

Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại. Huyện Tây Giang dự trữ hơn 8 tấn gạo và thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để cung cấp cho người dân trong trường hợp bị chia cắt nhiều ngày.

Ngoài Quảng Nam, từ đêm qua đến sáng nay, dải hội tụ nhiệt đới cũng gây mưa to cho các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên. Cơ quan khí tượng ghi nhận lượng mưa từ 19h ngày 7/10 đến 7h ngày 8/10 ở Phổ Hòa (Quảng Ngãi) 300 mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 297 mm, Hòa Ninh (Đà Nẵng) 139 mm, Đăk Choong (Kon Tum) 105 mm, Đăk Lay (Kon Tum) 81 mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với bão Lionrock, hôm nay các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa 50-80 mm, có nơi trêm 100 mm; từ đêm 8/10 mưa giảm nhanh. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày 9-12/10 mưa to do ảnh hưởng của bão.

Đắc Thành