Nước hoa nam, nữ giá dưới một triệu đồng

Nước hoa unisex Calvin Klein CK All hiện ưu đãi sâu trên Shop VnExpress, giảm còn 990.000 đồng (giá gốc 2,2 triệu đồng). CK All là "em út" trong chuỗi ba sản phẩm cổ điển của Calvin Klein cùng với CK Be, CK One. Mở đầu với nốt hương trái cây, nối tiếp là hương các loài hoa và khép lại với nốt hương từ gỗ, CK All phù hợp cho cả nam lẫn nữ, thể hiện phong cách phóng khoáng, hiện đại.