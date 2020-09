Nước hoa, mắt kính Burberry giá dưới 4 triệu đồng

Nước hoa Burberry Brit for her 100 ml EDP ra mắt năm 2003, thuộc nhóm hương hoa cỏ, trái cây. Thiết kế mẫu chai mang hình ảnh vuông vức, góc cạnh, trang trí chai là những họa tiết quen thuộc của hãng Burberry. Nắp chai và vỏ hộp bên ngoài cũng được in họa tiết tương tự. Sản phẩm có giá 1,49 triệu đồng, giảm 50% so với giá gốc.