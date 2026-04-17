Nước giếng khoan ở Thanh Hóa đổi màu tím bất thường

Nguồn nước giếng và dòng suối ở xã Thạch Quảng bất ngờ đổi màu tím, bốc mùi hôi khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng.

Gần nửa tháng qua, 26 hộ dân thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, bị thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước giếng khoan bất ngờ đổi màu, mùi hôi nồng nặc. Hiện tượng này xuất hiện cùng thời điểm con suối chảy quanh làng chuyển màu bất thường khiến người dân lo lắng, cuộc sống đảo lộn.

Nước giếng của gia đình bà Dung đổi màu tím bất thường những ngày gần đây. Ảnh: Lam Sơn

Gia đình bà Dương Thị Dung ở xóm Trung có một giếng khoan sâu gần 30 m vốn sử dụng ổn định nhiều năm, nay không thể dùng. Khi bơm lên, nước màu tím sẫm, sau đó chuyển dần sang đỏ, kèm mùi khác thường.

"Gần 20 ngày nay, cả nhà phải đi tắm nhờ, mua nước đóng bình để ăn uống", bà Dung nói.

Không chỉ gia đình bà Dung, hàng chục hộ dân sống dọc con suối ở thôn Quảng Trung đều bị ảnh hưởng. Dân làng cho hay trước đây nước suối trong xanh, có nhiều tôm cá sinh sống, nhưng khoảng 3-4 năm nay bắt đầu ô nhiễm. Gần đây tình trạng trở nên nghiêm trọng, nước đổi màu rõ rệt, bốc mùi, không ai dám xuống tắm giặt như trước.

Nước giếng khoan của nhiều hộ dân xã Thạch Quảng có màu tím khác thường. Ảnh: Lam Sơn

Tại thôn Quảng Trung có một cơ sở giặt là và một trang trại chăn nuôi quy mô lớn đang hoạt động. Người dân nghi ngờ hoạt động xả thải từ hai cơ sở này là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước.

Trước phản ứng từ người dân, chính quyền xã Thạch Quảng đã tổ chức đối thoại tìm hướng giải quyết, đồng thời cử lực lượng kiểm tra thực địa, lấy mẫu nước gửi cơ quan chuyên môn giám định.

Ngày 17/4, ông Tống Văn Vang, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, cho biết bước đầu xác định nước ngầm ở thôn Quảng Trung đổi màu do ước thải chưa qua xử lý từ Công ty TNHH BOB Hà Nội xả ra môi trường. Doanh nghiệp này đã thừa nhận sự cố phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Bể lắng gom nước thải của hai doanh nghiệp nằm sát bờ suối ở thôn Quảng Trung. Ảnh: Lam Sơn

"Có thể nước thải đã theo dòng suối lan rộng và thẩm thấu xuống lòng đất gây ô nhiễm mạch ngầm", ông Vang nói và cho hay nếu kết quả phân tích xác định có vi phạm, chính quyền sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo ông Nguyễn Văn Dinh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH BOB Hà Nội, vào tối 14/4, công nhân vận hành hệ thống xử lý đã ngủ quên, dẫn đến nước thải chưa qua xử lý tràn ra ngoài. "Màu tím xuất hiện là do lô quần áo màu đỏ được giặt trong thời điểm đó", ông Dinh giải thích.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho hay đã rà soát toàn bộ quy trình xử lý nước thải, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục. Trước mắt, công ty đã hỗ trợ cung cấp nước lọc đóng bình cho các hộ dân bị ảnh hưởng và cam kết sẽ lắp đặt hệ thống cấp nước sạch đến tận thôn trong ít ngày tới.

Dòng nước suối qua thôn Quảng Trung. Ảnh: Lam Sơn

Chính quyền địa phương hiện khuyến cáo người dân không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm, đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định mức độ ô nhiễm, làm rõ trách nhiệm các bên.

Công an xã Thạch Quảng đang được yêu cầu tăng cường lực lượng giám sát địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, tránh phát sinh tình huống phức tạp.

Lê Hoàng