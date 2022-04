Ấn ĐộHơi nóng khiến khí methane một bãi rác tại New Delhi, bốc cháy, giải phóng khói độc vào không khí suốt 3 ngày liên tiếp.

Núi rác cao bằng 17 tầng nhà bốc cháy trong nắng nóng Ngọn lửa bùng lên ở bãi rác Bhalswa. Video: AFP

Theo ABC, núi rác cao hơn tòa nhà 17 tầng (73 m) và rộng hơn 50 sân bóng đá (4.572 m). Video do một người qua đường quay từ đường cao tốc ở gần đó hôm 26/4 cho thấy ngọn lửa ngùn ngụt tỏa khói độc vào không trung trong khi nhiều lái xe dừng lại để theo dõi cảnh tượng. Ngọn lửa bùng lên do khí methane (CH4) tự cháy. Đây là khí nhà kính mạnh do vật chất hữu cơ phân hủy giải phóng, cùng với nguồn khí tự nhiên dưới lòng đất. Khi đạt tới nồng độ nhất định, CH4 có thể tự phát nổ dưới ảnh hưởng của nhiệt độ cao.

Những đám cháy ở bãi rác như vậy thường xuyên xảy ra. "Mỗi năm đều có đám cháy. Đó không phải điều mới mẻ. Đời sống và kế sinh nhai bị đe dọa, nhưng chúng tôi có thể làm gì?". Bhairo Raj, công nhân rác sống ở lân cận, chia sẻ. Ba bãi rác khác quanh New Delhi cũng bốc cháy trong những tuần gần đây. Bãi rác nơi đám cháy gần đây nhất xuất hiện được quy hoạch đóng cửa cách đây hơn một thập kỷ, nhưng hơn 2.300 tấn rác vẫn đổ vào đây mỗi ngày.

Các vụ nổ khí methane gần như đều bị kích hoạt bởi nắng nóng trên khắp Ấn Độ trong thời gian qua. Tháng trước là tháng 3 nóng nhất trong vòng hơn 100 năm ở Ấn Độ và tháng 4 cũng không phải ngoại lệ. Hôm 29/4, nhiệt độ tăng lên hơn 46 độ C ở nhiều thành phố trên khắp cả nước, theo Cơ quan Khí tượng.

Trên thế giới, nắng nóng kéo dài vào mùa hè đang ngày càng phổ biến và trầm trọng hơn trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu. Tháng 7/2021 là tháng nóng nhất trong lịch sử, theo Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ.

An Khang (Theo Live Science)