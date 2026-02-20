Nửa thế kỷ góp phần nâng tầm du lịch Lâm Đồng của Dalattourist

Dalattourist dành hơn 50 năm mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, cam kết khai thác thiên nhiên song hành bảo tồn biểu tượng du lịch địa phương.

Dalattourist đánh dấu chặng đường 50 năm hình thành và phát triển (1976-2026) với định hướng song hành khai thác giá trị thiên nhiên và đầu tư sản phẩm mới. Doanh nghiệp hiện là Thương hiệu Quốc gia, tham gia nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng trong bối cảnh du lịch chuyển mình.

Theo đại diện đơn vị, chiến lược xuyên suốt được xây dựng trên phương châm "Thiên nhiên là nền tảng và con người tạo nên giá trị". Bên cạnh quản lý các danh thắng, Dalattourist còn đầu tư thêm những loại hình trải nghiệm nhằm mở rộng lựa chọn cho du khách.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của Dalattourist (1976-2026). Ảnh: Dalattourist

Tại Khu du lịch thác Datanla, doanh nghiệp vận hành các trò chơi theo tiêu chuẩn an toàn châu Âu như zipline xuyên rừng, xe trượt thác, canyoning, hành trình trên cao. Đầu năm 2026, tổ hợp Datanla Pine Karts đã đưa vào hoạt động, bổ sung thêm dịch vụ giải trí cho khu vực. Điểm đến này cũng nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng trải nghiệm nổi bật của du khách quốc tế.

Thử thách chinh phục thác 25 m trong tour Datanla Canyoning. Ảnh: Dalattourist

Song song phát triển sản phẩm mới, Dalattourist tham gia gìn giữ những công trình gắn với ký ức đô thị. Hệ thống cáp treo Đà Lạt tại đồi Robin tiếp tục là tuyến tham quan quen thuộc, đưa du khách ngắm toàn cảnh thành phố và rừng thông từ trên cao.

Nhà hàng Thủy Tạ bên hồ Xuân Hương được duy trì hoạt động như một không gian mang tính biểu tượng. Tại Langbiang, các chương trình biểu diễn văn hóa bản địa được tổ chức định kỳ, đồng thời bổ sung thêm dịch vụ camping săn mây, xích đu, hướng tới nhóm khách trẻ.

Doanh nghiệp cho biết tạo việc làm cho hàng trăm lao động, trong đó có nhiều người dân tộc K'Ho. Một số chương trình cộng đồng được triển khai như giải chạy Langbiang Trail gây quỹ trồng mai anh đào, hoạt động "Trung thu về bản" dành cho trẻ em vùng sâu. Trong lĩnh vực ẩm thực, buffet rau Léguda góp phần quảng bá nông sản địa phương, kết nối tiêu thụ với nông dân Đà Lạt.

Cáp Treo vượt rừng thông, ngắm Đà Lạt từ trên cao. Ảnh: Dalattourist

Năm 2025, Dalattourist là một trong những doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc gia '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Bước sang giai đoạn phát triển mới, đơn vị định hướng tiếp tục mở rộng dịch vụ, đồng thời duy trì mục tiêu bảo tồn bản sắc của cao nguyên.

Đại diện doanh nghiệp cho biết mỗi sản phẩm, dịch vụ sẽ gắn với cam kết lâu dài trong việc phát triển du lịch bền vững tại Lâm Đồng.

