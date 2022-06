Nửa tấn pháo trên xe con

Quảng BìnhNguyễn Văn Hoành và Nguyễn Quốc Thịnh chở 550 kg pháo hoa trên xe con đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Khoảng 14h ngày 6/6, tại đường HCM qua xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (công an tỉnh Quảng Bình) phát hiện xe con biển kiểm soát TP HCM dừng bên đường có biểu hiện nghi vấn.

Thịnh (phải) và Hoành cùng tang vật. Ảnh: Trần Tuấn

Lực lượng chức năng sau đó bắt quả tang Nguyễn Văn Hoành (27 tuổi, trú xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đang bốc các thùng hàng từ trên xe ôtô xuống. Nguyễn Quốc Thịnh (40 tuổi, trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) ngồi ở ghế phụ.

Công an xác định chiếc ôtô này chở 24 kiện hàng, bên trong có 414 khối hình hộp có in hình, chữ nước ngoài. Theo khai nhận của Nguyễn Văn Hoành thì số hàng trên đều là pháo hoa nổ, có tổng trọng lượng là 550 kg, được vận chuyển từ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) dự định mang đi tiêu thụ tại Quảng Bình và Nghệ An.

Hoàng Táo