Nửa lý trí, nửa mơ mộng - trọn vẹn là em

Nếu ai đó nghĩ kỹ sư chỉ quanh quẩn với tính toán lôgic, xin phép được đính chính: kỹ sư còn có thể là mọt sách bán thời gian, khán giả trung thành của rạp chiếu phim, hay vận động viên phong trào của vài môn thể thao nữa cơ.

Em thích được phiêu lưu trong thế giới sách, sống nhiều cuộc đời khác nhau qua từng trang giấy, rồi lại thảnh thơi chìm vào màn ảnh rộng để xem nhân vật trên phim có giải quyết rắc rối hay hơn mình không. Ngoài ra, vận động một chút để cơ thể nhắc nhở rằng mình vẫn khỏe mạnh cũng là điều em muốn duy trì.

Niềm vui khác của em là học ngoại ngữ, vì mỗi ngôn ngữ mở ra một thế giới mới, và em vốn tò mò về thế giới này. Tuy nhiên, sau tất cả những hoạt động náo nhiệt kia, em vẫn luôn trân trọng một góc nhỏ yên tĩnh, nơi có thể trò chuyện thân mật cùng vài người bạn hoặc đơn giản là trò chuyện với chính mình.

Nếu phải nói về điểm mạnh, em sẽ tự nhận mình là kiểu nửa hướng nội, nửa hướng ngoại: có thể thoải mái hòa mình với đám đông, nhưng cũng chẳng hề khó chịu khi một mình. Em thích sự rõ ràng, gọn gàng, mọi chuyện nên dứt khoát, rõ ý càng tốt.

Tuy nhiên, điểm yếu thì không thể giấu: em khá nhạy cảm, đôi khi dễ để ý những chi tiết nhỏ xíu mà người khác chẳng bận tâm. Và thú thật, nhiều lúc em hơi khó tính nhưng em nghĩ chút khó tính ấy cũng như gia vị, vừa đủ để giữ mọi thứ đâu ra đấy.

Tóm lại, em không hoàn hảo nhưng em nghĩ sự pha trộn giữa kỹ sư lý trí và kẻ mơ mộng hóm hỉnh này chính là điều khiến em khác biệt và thú vị.

