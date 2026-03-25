Nữ võ sĩ 19 tuổi tỉnh lại sau hơn một ngày hôn mê vì cú knock-out

MỹNữ võ sĩ quyền Anh 19 tuổi Isis Sio đã tỉnh lại và có thể tự thở sau hơn một ngày hôn mê y khoa, hệ quả từ cú knock-out trong trận đấu tại California.

Sio nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị Jocelyn Camarillo hạ knock-out ở giây 78 của trận mở màn sự kiện ProBox TV, tại nhà thi đấu National Orange Show Event, thành phố San Bernardino hôm 21/3. Tay đấm 19 tuổi bị dồn vào góc, hứng chịu loạt đòn liên tiếp vào đầu trước khi gục xuống sàn, bất tỉnh hoàn toàn.

Nữ võ sĩ hạng ruồi trẻ Isis Sio tạo dáng trước trận gặp Jocelyn Camarillo ở nhà thi đấu National Orange Show Event, thành phố San Bernardino, bang California, Mỹ hôm 20/3/2026. Ảnh: Probox TV

Trận đấu lập tức bị dừng. Các nhân viên y tế nhanh chóng can thiệp và đưa Sio rời khỏi võ đài bằng cáng. Nhiều người cho biết cô có biểu hiện co giật trong lúc được chuyển đi cấp cứu, dấu hiệu cho thấy chấn thương thần kinh nghiêm trọng.

Sio được chuyển tới Trung tâm Y tế Đại học Loma Linda, một bệnh viện cấp cứu hàng đầu khu vực. Tại đây, các bác sĩ quyết định đặt cô vào trạng thái hôn mê y khoa và sử dụng máy thở để ổn định tình trạng. Đây là biện pháp thường áp dụng trong các ca chấn thương sọ não nặng nhằm giảm áp lực lên não và hạn chế tổn thương lan rộng.

Sau hơn một ngày điều trị tích cực, tình trạng của Sio có chuyển biến tích cực. Thông báo từ gia đình và đội ngũ cho biết cô đã được rút khỏi trạng thái hôn mê, không còn cần máy thở và có thể tự hô hấp. Dù vậy, võ sĩ trẻ vẫn được theo dõi tại khoa chăm sóc đặc biệt (ICU), dưới sự giám sát của ba nhóm chuyên khoa.

"Sio kỷ luật và luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi quyết định thi đấu", đội ngũ của cô cho biết, đồng thời khẳng định việc nhận lời so găng với Camarillo đã được đánh giá cẩn trọng trước đó.

Tình huống Isis Sio bị đánh bất tỉnh

Đối thủ của Sio, Camarillo cũng bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết tin đối thủ tỉnh lại. Tay đấm người Mỹ viết trên mạng xã hội rằng cô cầu nguyện cho sự hồi phục hoàn toàn của đối thủ. Lúc sau trận, Camarillo ban đầu mừng chiến thắng, nhưng nhanh chóng quỳ xuống khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống.

Điều khiến vụ việc gây chú ý là Sio còn rất trẻ và mới bước vào thi đấu chuyên nghiệp từ tháng 9/2025. Thành tích của cô hiện là một thắng, ba thua, trong đó hai thất bại gần nhất đều kết thúc sớm. Trước trận gặp Camarillo, Sio từng bị knock-out và bất tỉnh hồi tháng 1/2026, dù đội ngũ của cô cho biết đó là đòn đánh vào vùng gan, không phải chấn thương đầu.

Giới chuyên môn quan tâm đến việc một võ sĩ trẻ phải chịu hai trận thua bằng knock-out trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, phía Sio khẳng định cô đã tuân thủ đầy đủ quy định y tế, bao gồm thời gian nghỉ 45 ngày và kiểm tra sức khỏe trước khi trở lại thi đấu.

Cú knock-out lần này được xem là nghiêm trọng hơn đáng kể. Việc Sio bất tỉnh ngay lập tức và có biểu hiện co giật khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ tổn thương não dài hạn. Trong quyền Anh, những tình huống như vậy thường được xếp vào nhóm chấn thương nặng, đòi hỏi theo dõi kéo dài ngay cả khi bệnh nhân đã tỉnh lại.

Dù chưa có chẩn đoán chi tiết được công bố, việc Sio hồi tỉnh sau hơn một ngày được đánh giá là tín hiệu tích cực. Theo các bác sĩ, 24 đến 48 giờ đầu sau chấn thương sọ não là giai đoạn quan trọng, quyết định phần lớn tiên lượng hồi phục.

Hoàng An (theo AP, Boxing Scene)