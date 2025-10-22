Nữ trọng tài không được thăng chức vì 'quá nổi bật'

Manuela Nicolosi, trọng tài từng làm nhiệm vụ trong trận tranh Siêu Cup châu Âu giữa Liverpool và Chelsea, tiết lộ từng bị cầu thủ tán tỉnh, còn cấp trên từ chối thăng chức chỉ vì ngoại hình nổi bật.

Manuela Nicolosi (thứ hai từ phải sang) làm trợ lý trọng tài trận tranh Siêu Cup châu Âu giữa Liverpool và Chelsea năm 2019. Ảnh: Chelsea FC

Nicolosi, 45 tuổi, được xem là một trong những người tiên phong mở đường cho phụ nữ theo đuổi nghề trọng tài. Sự nghiệp của cô lẫy lừng với hơn 200 trận đấu chuyên nghiệp, góp mặt tại hai kỳ Olympic 2016 và 2020, và đặc biệt là trở thành trọng tài người Italy đầu tiên bắt chính trận chung kết World Cup nữ năm 2019.

Cùng năm đó, cô còn làm trợ lý trọng tài trong trận tranh Siêu Cup châu Âu giữa Liverpool và Chelsea - một trong những trận đấu được xem là cột mốc cho bóng đá nữ trong công tác điều hành các giải lớn của nam giới.

Manuela Nicolosi tiết lộ từng nhiều lần bị các cầu thủ tán tỉnh.

Nhưng đằng sau những thành tích ấy là hành trình đầy thử thách. Nicolosi chia sẻ với tờ Quotidiano Sportivo rằng ngoại hình của cô, thay vì là lợi thế, lại trở thành "vật cản" trong sự nghiệp. "Không, trái lại là đằng khác", cô nói khi được hỏi liệu nhan sắc có giúp ích gì. "Tất cả các cấp trên của tôi đều nói rằng tôi cần phải ít gây chú ý hơn, vì tôi thu hút quá nhiều sự chú ý".

Nữ trọng tài Italy kể trải nghiệm đáng quên trong sự nghiệp. "Ở Pháp, có một năm tôi không được thăng hạng từ Serie C lên Serie B chỉ vì họ cho rằng tôi quá nổi bật", cô nhớ lại. "Tôi đã suýt bỏ cuộc. Nếu bị loại vì lỗi chuyên môn hay thể lực thì còn chấp nhận được, nhưng bị ngăn cản chỉ vì ngoại hình thì thật khó nuốt trôi".

Nicolosi rời Italy từ năm 20 tuổi vì nhận ra môi trường bóng đá trong nước không dành cho phụ nữ. Cô nói: "Họ để bạn đạt đến một mức nhất định, rồi tìm mọi cách cản trở. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra nước ngoài để tiếp tục theo đuổi giấc mơ".

Manuela Nicolosi chụp ảnh cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Giống các đồng nghiệp nam, Nicolosi gặp áp lực sau nhiều trận căng thẳng. "Tôi từng bắt một trận ở giải Eccellenza khu vực Lazio", cô kể. "Sau trận, tôi phải khóa chặt cửa phòng thay đồ vì các HLV và quan chức đội bóng bên kia hét lên 'Chúng tôi sẽ giết cô, ra đây đi!'. Tôi phải gọi cảnh sát đến hộ tống ra ngoài. Tôi vẫn nhớ như in cảnh đó, như vừa xảy ra hôm qua".

Theo Nicolosi, bạo lực và lạm dụng lời nói là vấn đề mà mọi trọng tài - dù nam hay nữ - đều đối mặt, nhưng phụ nữ còn chịu thêm sức ép khác, là sự chú ý không mong muốn từ cầu thủ. Cô xác nhận từng bị quấy rối và tán tỉnh, nhưng chưa bao giờ nhượng bộ. "Tôi không phải kiểu người mơ được hẹn hò với cầu thủ. Tôi đến đây để làm việc, không phải để thu hút ai đó. Dù là Kylian Mbappe hay Mohamed Salah, với tôi trên sân họ đều như nhau".

Nicolosi - mang hai quốc tịch Italy, Pháp - vẫn miệt mài với công việc cầm còi. Trên Instagram, nơi cô có gần 200.000 người theo dõi, nữ trọng tài thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong các trận đấu, kèm những thông điệp cổ vũ cho bình đẳng giới trong thể thao.

Manuela Nicolosi đảm nhận vai trò trọng tài cho Kings League.

Gần đây, cô còn đảm nhận vai trò trọng tài cho Kings League, giải bóng bảy người do cựu danh thủ Tây Ban Nha Gerard Pique sáng lập năm 2022, nơi các cựu cầu thủ và ngôi sao mạng xã hội cùng thi đấu theo thể thức mới lạ. "Luật mới, chủ tịch mới, nhưng cảm xúc và sự háo hức vẫn như cũ. Tôi tự hào là trọng tài nữ duy nhất của giải", Nicolosi viết.

Dù từng được tạp chí Fortune Italy vinh danh trong "Top 50 phụ nữ quyền lực", Nicolosi thừa nhận vẫn phải chiến đấu mỗi ngày để được nhìn nhận nghiêm túc trong nghề. Cô cho biết: "Tôi đã chọn con đường khó, nhưng tôi tin rằng sự kiên định sẽ khiến mọi người đánh giá tôi bằng năng lực, không phải vẻ ngoài. Một trọng tài giỏi là người điều hành được trận đấu, không phải người mặc áo đẹp nhất trên sân".

Sau gần hai thập kỷ theo đuổi nghiệp cầm còi, Nicolosi trở thành hình mẫu cho nhiều phụ nữ yêu bóng đá và mơ bước vào thế giới vốn do đàn ông thống trị. "Tôi hy vọng những cô gái trẻ sẽ không sợ hãi khi bước lên sân cỏ. Nếu tôi có thể làm được, họ cũng có thể", cô nhấn mạnh.

Hồng Duy tổng hợp