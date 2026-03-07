MỹKhi chạy trốn cảnh sát, chiếc xe của nghi phạm đâm vào chướng ngại vật trước khi tông vào xe khác khiến một phụ nữ thiệt mạng.

Một vụ truy đuổi của cảnh sát ở West Virginia kết thúc trong bi kịch vào ngày 5/3 sau khi một nghi phạm đang bỏ trốn được cho là đã đâm vào một người lái xe vô tội, khiến một phụ nữ 52 tuổi thiệt mạng trên đường cao tốc I-64.

Giới chức cho biết nghi phạm, Joseph R. Elswick Jr., 22 tuổi, bỏ chạy khỏi cảnh sát trên một chiếc xe bị đánh cắp trước khi va chạm với một chiếc xe do Angela Born điều khiển.

Nữ tài xế vô tội thiệt mạng trong cuộc truy đuổi của cảnh sát Video: Reddit

Khi vụ đánh cắp xe được báo cáo, khoảng 10 phút sau, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe và cố gắng chặn lại. Thay vì dừng lại, Elswick bỏ chạy, và cuộc truy đuổi được cho là đã đạt tốc độ lên tới 193 km/h.

Theo đài truyền hình WOWK, cuộc truy đuổi diễn ra trên nhiều tuyến đường trước khi nghi phạm đi vào đường I-64. Các sĩ quan đã tung bẫy đinh trên đường cao tốc nhằm cố gắng chặn chiếc Jeep đang bỏ chạy. Theo đơn tố cáo hình sự, Elswick lái xe băng qua bẫy đinh và cố gắng tiếp tục bỏ chạy bất chấp lốp xe đã hỏng.

Khoảng 800 m sau dải chướng ngại vật, Elswick mất lái và va chạm với xe của Born trong dòng xe cộ. Xe của bà bốc cháy và bà được tuyên bố tử vong tại hiện trường.

Cảnh sát trưởng Bobby Eggleton nói rằng Elswick "hoàn toàn có lỗi" và người này hiện đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm tội giết người do lái xe gây ra và bỏ trốn với thái độ liều lĩnh, và có thể bị buộc thêm tội tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm độc tố.

Chiếc SUV của nghi phạm trong cuộc truy đuổi. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi Eggleton có thể tin rằng Elswick là người duy nhất phải chịu trách nhiệm, dư luận lại không hoàn toàn đồng ý. Trong một bài đăng trên Reddit về vụ tai nạn chết người, những người bình luận không ngần ngại bày tỏ quan điểm. "Không khôn ngoan chút nào. Hãy để hắn ta thoát khỏi dòng xe cộ, rồi hãy cố gắng chặn hắn lại. Thật đáng buồn khi một người phải chết vì quyết định của họ", một người nói.

Người khác cho rằng cảnh sát đơn giản là coi trọng việc bắt giữ Elsworth hơn là mạng sống của những người xung quanh, và kẻ trộm bị bắt nhưng đổi lại là mạng sống của một người vô tội.

Người dân địa phương cũng đang đặt câu hỏi về chiến thuật của cảnh sát. Việc sử dụng bẫy đinh trong điều kiện giao thông đang được tranh luận rằng đó có phải là một quyết định khôn ngoan hay không.

Một người tỏ ra tức giận về quyết định này, viết: "Các người đã làm thủng lốp xe của một chiếc xe đang chạy với tốc độ hơn 160 km/h giữa dòng xe cộ trên đường cao tốc! Các người nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Các người phải chịu phần lớn trách nhiệm về cái chết của một người mẹ tuyệt vời do hành động ngu ngốc của mình!".

Thực tế, đây không phải vấn đề duy nhất mà cảnh sát Mỹ đang phải đối mặt trong thời gian gần đây. Cảnh sát bang Arkansas gây tranh cãi trong việc sử dụng kỹ thuật PIT khi dừng xe của những tài xế bị nghi ngờ. Đã có lần họ làm lật xe của một phụ nữ mang thai, hoặc những trường hợp nhầm lẫn danh tính và tông nhầm xe của tài xế vô tội.

Mỹ Anh