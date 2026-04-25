Trung QuốcNgười phụ nữ vừa bước xuống chưa kịp đóng cửa thì chiếc xe đột nhiên chạy lùi khiến chủ nhân luống cuống.

Chiếc Lexus vào chỗ đỗ và nữ tài xế xuống xe, hôm 21/4 ở Trường Châu. Nhưng xe lập tức lùi khỏi chỗ ngay khi chủ nhân vừa bước xuống. Người phụ nữ luống cuống định vào xe nhưng vấp ngã ngửa.

Nữ tài xế bị ôtô kéo lê vì quên gài phanh

Người bị kẹt dưới cửa xe và bị kéo lê, nạn nhân hoàn toàn bất lực. Trong khoảnh khắc nguy kịch đó, một người đàn ông trên ôtô phía đối diện nghe thấy tiếng kêu cứu liền lao đến, nhảy vào xe và đạp phanh gấp. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài giây. Người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ.

Theo Sina, những tai nạn tương tự vẫn xảy ra thường xuyên. Tài xế có thể quên kéo phanh ở nhiều tình huống khác nhau.

Trên đường cao tốc Hồ Bắc - Bắc Kinh, một tài xế ra khỏi xe để xử lý tai nạn nhưng quên cài phanh tay. Chiếc xe lăn không kiểm soát xuống một con dốc dựng đứng.

Tại Ôn Châu, Chiết Giang, một phụ nữ ra ngoài khi đang trả phí cầu đường mà không gài số hoặc kéo phanh tay, khiến xe lăn bánh. Nhân viên thu phí đã kịp thời dừng xe lại.

Tại Quảng Đông, một tài xế quên kéo phanh tay khiến xe lăn xuống một con dốc thoai thoải và lao xuống sông, hay một phụ nữ bị kéo lê dưới gầm xe tải sau khi đỗ xe mà không kéo phanh tay.

Cảnh sát giao thông và các chuyên gia an toàn khuyến cáo các tài xế hãy biến việc kéo phanh tay thành một phản xạ tự nhiên. Với phanh tay điện tử, dù có tính năng tự động kích hoạt, đôi khi hệ thống có thể gặp lỗi hoặc chưa kịp kích hoạt. Hãy luôn nhìn bảng đồng hồ để xác nhận biểu tượng phanh tay đã sáng. Tính năng Auto Hold chỉ giữ phanh tạm thời khi dừng đèn đỏ, nhưng không thay thế phanh tay khi đỗ xe lâu dài.

Đặc biệt, không được lấy thân mình chặn xe - một phản xạ tự nhiên của nhiều người khi xe trôi bởi hành động này rất nguy hiểm. Một chiếc ôtô nặng hàng tấn có thể dễ dàng chèn lên người và gây thương tích hoặc thậm chí tử vong.

