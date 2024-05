MỹLogo gắn đá lắp trên vô-lăng đập trúng đùi nữ tài xế để lại hình tròn bầm tím, trong khi một mảnh vỡ ghim chặt vào cửa xe.

Nữ tài xế bầm tím đùi vì đồ trang trí trên vô-lăng đập trúng Video: Bcandy

Trong video đăng trên tài khoản mạng xã hội, một dòng chữ được ghim phía dưới, với nghĩa "Đừng thêm đồ lấp lánh lên vô-lăng của bạn". Người phụ nữ chỉ vào chỗ túi khí đã bung, nói rằng trước đó có một món đồ trang trí lấp lánh gắn giữa vô-lăng của chiếc Nissan. Khi xe gặp va chạm, túi khí bung và món đồ kia bay ra đập trúng đùi trái của cô, trong khi một mảnh vỡ ghim sâu vào phía ốp nhựa mềm ở cửa xe.

Video đăng ngày 28/2 và hiện thu hút hơn 13,4 triệu lượt xem. Sau tai nạn, chủ tài khoản - Bcandi - nói rằng cô không bao giờ có thể tưởng tượng điều như thế có thể xảy ra. Khi đáp lại một bình luận cách đây ít ngày, Bcandi cho biết rất nhiều người có những lời nói khiến cô bị tổn thương, nhưng cũng có nhiều người nói lời cám ơn vì nhờ cô, họ được cảnh báo về sự nguy hiểm của những món đồ trang trí tương tự trên ôtô.

Một trong số những bình luận viết: "Cám ơn bạn đã đăng chuyện này vì tôi cũng có một thứ như thế trên xe! Sẽ tháo ra càng sớm càng tốt".

Vừa mới đây, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) lại phải lên tiếng cảnh báo sau khi một tài xế bị thương nặng do sở thích gắn thêm đồ trang trí lên vô-lăng. Trước đó, cuối năm 2023, một tài xế đã mất một bên mắt do túi khí bung khiến món đồ trang trí gắn đá trên vô-lăng bung ra và bắn trúng mắt.

Cuối năm 2022, một nữ tài xế ở hạt Nassau, bang Florida, cũng gặp tai nạn với chính món đồ lấp lánh gắn ở vô-lăng, theo First Coast News. Logo trang trí gắn đá được cô mua trên mạng để gắn lên vô-lăng chiếc Honda Accord đời 2020.

Vết bầm tím trên cánh tay nữ tài xế do logo tự gắn trên vô-lăng đập trúng sau khi túi khí bung. Ảnh: First Coast News

Trong một va chạm với xe khác, túi khí trên chiếc Honda bung, và logo trang trí bay ra đập vào cánh tay trái của nữ tài xế, gây bầm tím nghiêm trọng. Thậm chí, một mảnh vỡ còn ghim vào tay.

Mỹ Anh