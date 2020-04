Nữ sinh y khoa tốt nghiệp sớm để chống dịch

MỹNgày 31/1, Fatoumata Bogoy Bah, 26 tuổi, dự lễ tốt nghiệp trực tuyến của Đại học Y Massachusetts trên Zoom, sau đó tham gia chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19.

Fatoumata sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống ngành y, mẹ làm việc tại một viện dưỡng lão trong khi chị gái làm ở khoa cấp cứu. "Tôi không chịu được việc nhìn mẹ và chị chăm sóc, cứu người trong khi mình không biết làm gì. Đó là lý do tôi theo đuổi ngành học này", cô chia sẻ.

Theo kế hoạch, Fatoumata sẽ kết thúc năm cuối Đại học Y Massachusetts vào tháng 7 với sự góp mặt của đông đảo gia đình và bạn bè. Sau đó, cô sẽ tự thưởng một chuyến du lịch nước ngoài trước khi trở thành bác sĩ nội trú.

Thế nhưng Covid-19 xảy ra khiến kế hoạch của cô gái 26 tuổi bị đảo lộn. Fatoumata tốt nghiệp trường y sớm hơn gần hai tháng, tình nguyện làm việc tại Trung tâm Y tế UMass Memorial ở Worcester, Massachusetts.

"Nếu vài tháng trước, ai đó gặp tôi và nói sẽ làm những công việc này vào tháng 4 năm nay, tôi sẽ nhìn họ như thể họ mất trí rồi. Tôi chưa từng tưởng tượng ra điều mình đang làm hiện tại", Fatoumata nói.

Chưa đầy một tuần sau lễ tốt nghiệp ngày 31/3, cô bắt đầu công việc tại Trung tâm Y tế UMass Memorial (Massachusetts), tham gia khóa học điều trị từ xa và chăm sóc các bệnh nhân mắc Covid-19. Lúc đó, Massachusetts có hơn 28.000 ca dương tính.

Nữ sinh y khoa Fatoumata Bogoy Bah. Ảnh: Good Morning America

Fatoumata làm việc tại khu vực cứu chữa và chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 trong bệnh viện. Hàng ngày, cô chủ yếu giao tiếp với người bệnh thông qua điện thoại và video. Bệnh viện chỉ cho một bác sĩ đi thăm khám lâm sàng cho bệnh nhân để giảm rủi ro lây lan virus.

Các lãnh đạo bệnh viện cho biết, việc không để cho Fatoumata cùng sinh viên vừa tốt nghiệp khác tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân Covid-19 nhằm tránh lây nhiễm chéo do bác sĩ tình nguyện không thể ở lại lâu dài.

Tháng 7 tới, Fatoumata sẽ trở thành bác sĩ nội trú ngành gây mê tại Bệnh viện New York-Presbyterian Hospital, Trung tâm y tế Weill Cornell, thành phố New York, nơi được coi là điểm nóng của Covid-19. "Tuy có chút lo lắng, tôi rất háo hức khi có cơ hội tham gia vào công tác y tế tại New York", Fatoumata nói.

Dù trực tiếp tham gia vào tuyến đầu chống dịch, Fatoumata không hề lăn tăn hay nghi ngại, cho rằng đây là một quyết định "không thể đúng đắn hơn". "Tôi thấy mình đang thực sự được sống trong lý tưởng và mục đích của bản thân khi lựa chọn theo đuổi ngành Y. Tại viện, tôi học được sự bình tĩnh của mọi người và biết bản thân đang đi đúng hướng mình muốn", cô nói.

Đến 20/4, Covid-19 đã lan ra 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 2,5 triệu người nhiễm bệnh và hơn 170.000 người chết. Mỹ đang là ổ dịch lớn nhất thế giới với gần 800.000 ca dương tính, trong đó 42.000 trường hợp tử vong.

Thanh Hằng (Theo Good Morning America)