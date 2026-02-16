Nữ sinh Việt nhận giải nghiên cứu xuất sắc về máy tính tại Mỹ

MỹHà Châu, sinh viên Đại học Pomona, nhận giải thưởng Nhà nghiên cứu xuất sắc bậc đại học của Hiệp hội Nghiên cứu Máy tính (CRA).

Thông tin được CRA công bố tuần trước. Theo website Đại học Pomona, Châu là sinh viên đầu tiên của trường được trao giải này - vinh dự lớn với sinh viên nghiên cứu ngành Khoa học máy tính.

Năm nay, giải được trao cho 8 sinh viên trên toàn nước Mỹ. Mỗi người nhận khoản hỗ trợ tối đa 1.500 USD để tham dự một hội nghị nghiên cứu bất kỳ.

CRA đánh giá những sinh viên đạt giải có thành tựu đáng kể, đóng góp vào nhiều dự án nghiên cứu. Nhìn chung, công trình của họ bao gồm cả tiến bộ lý thuyết và ứng dụng thực tiễn. Một số có vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy các câu hỏi nghiên cứu trong lĩnh vực.

Trong 8 người, Châu là người Việt duy nhất, cũng là sinh viên duy nhất đến từ một đại học khai phóng.

Vũ Hà Châu. Ảnh: Pomona College Website

Thời phổ thông, Châu theo học trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cô sang Mỹ năm 2022 với học bổng 6,5 tỷ đồng của Đại học Pomona.

Châu hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Tương tác Người - Máy và hệ thống đa giác quan. Nữ sinh từng nhận giải Bài báo xuất sắc (top 1%) tại Hội thảo chuyên đề về Phần mềm và công nghệ giao diện người dùng (UIST) của Hiệp hội Máy tính thế giới (ACM), với công trình về một công cụ hỗ trợ vẽ mà Châu là đồng tác giả.

Cô cũng có bài nằm trong top 5% tại Hội nghị về các yếu tố con người trong hệ thống máy tính (CHI), của ACM, là tác giả chính. Ngoài ra, nữ sinh từng làm thực tập sinh tại Microsoft, đồng sáng lập VieSign - nền tảng học ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt.

Alexandra Papoutsaki, Giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Pomona, mô tả Châu là "một trong số ít sinh viên vừa có kỹ năng kỹ thuật rất vững chắc, vừa có sự thấu hiểu sâu sắc về các vấn đề hướng đến con người".

"Tôi luôn muốn duy trì sự cân bằng giữa việc xây dựng thứ gì đó thú vị và sáng tạo nhưng cũng phải dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng", Châu nói, theo bài đăng của Đại học Pomona.

Nữ sinh đang hoàn thiện luận văn tốt nghiệp về PianoSense, một hệ thống đa giác quan sử dụng găng tay xúc giác và mô hình bàn tay 3D để hỗ trợ dạy piano từ xa.

Thành lập năm 1972, CRA có gần 300 thành viên là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu máy tính tại Bắc Mỹ.

