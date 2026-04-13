Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng trước cổng trường

Quảng NgãiSau mâu thuẫn với em gái của một học sinh lớp trên, nữ sinh lớp 7 trường THCS Bình Thuận bị hành hung, phải nhập viện.

Ngày 13/4, Công an xã Vạn Tường cho biết sự việc xảy ra ba ngày trước tại cổng trường THCS Bình Thuận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h15 ngày 11/4, hai nam sinh lớp 9C chặn đường, dùng tay, chân đánh liên tiếp vào đầu, mặt của một nữ sinh lớp 7A. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nạn nhân không thể chống cự, một người đàn ông nỗ lực can ngăn nhưng không thành. Xung quanh, nhiều học sinh đứng xem.

Nữ sinh sau đó bị đau toàn thân, mắt bầm tím, môi dập, tinh thần hoảng loạn kèm triệu chứng nôn ói, phải nhập viện điều trị.

Nhà chức trách xác định nguyên nhân xuất phát từ va chạm giữa nạn nhân với em gái của một nam sinh. Do nghe em kể bị bạn xô ngã và thách thức, học sinh này đã rủ bạn chặn đánh.

Đại diện trường THCS Bình Thuận cho biết đã thăm hỏi, động viên học sinh bị đánh, đồng thời phối hợp công an xác minh và xử lý kỷ luật học sinh vi phạm. Theo Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hình thức kỷ luật cao nhất trong nhà trường đối với học sinh đánh bạn là viết bản kiểm điểm kèm cam kết của gia đình.

Phạm Linh