Nữ sinh Học viện Kỹ thuật quân sự giành giải khoa học công nghệ

Nghiên cứu lĩnh vực khó là Thiết kế mạch siêu cao tần, Khánh Huyền duy trì điểm học tập 8,7/10, về nhất Olympic Vật lý toàn quốc và đạt giải thưởng nữ sinh khoa học công nghệ.

Nguyễn Thị Khánh Huyền, 22 tuổi, quê Thanh Hóa, là sinh viên năm thứ 5 chuyên ngành Thông tin, khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật quân sự. Hôm 15/10, Trung ương Đoàn công bố 20 nữ sinh giành giải khoa học công nghệ năm 2025, Huyền vỡ òa khi là học viên duy nhất của trường góp mặt.

"Giải thưởng này như sự ghi nhận với những nỗ lực của mình trong những năm qua", Huyền nói.

Trước đó, nữ sinh từng giành giải nhất cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Huyền cũng tham gia và chủ trì hai đề tài nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực Thiết kế mạch siêu cao tần, đạt loại Giỏi cấp học viện. Hiện, điểm trung bình chung học tập của Huyền là 8,7/10, trong nhóm dẫn đầu toàn khóa.

Khánh Huyền trong một buổi tự học tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Huyền là con út trong gia đình có hai chị em, bố đi biển, mẹ ở nhà nội trợ. Từ khi còn là học sinh trường THPT Hoằng Hóa 3, tỉnh Thanh Hóa, Huyền đã nuôi mơ ước vào trường quân đội.

Đạt 27,3 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cùng giải nhì Hóa học cấp tỉnh, Huyền trúng tuyển Học viện Kỹ thuật quân sự. Sau 6 tháng huấn luyện tạo nguồn, Huyền mong muốn được học ngành Công nghệ thông tin, song được phân học tại khoa Vô tuyến điện tử.

"Mình chưa có hình dung nào về ngành sẽ học. May mắn sau đó, mình thấy rất hợp với chuyên ngành này", Huyền nói.

Dù sở trường là môn Hóa, nữ sinh không gặp nhiều khó khăn khi hai năm đầu học chủ yếu liên quan đến Toán và Lý. Huyền thậm chí lọt đội tuyển thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc.

Nữ sinh tâm niệm cần có kế hoạch học tập rõ ràng ngay từ đầu và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ. Vì vậy, Huyền lên lịch học tập, rèn luyện chi tiết cho từng ngày, từng tuần và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Nữ sinh thường đọc bài trước khi lên lớp, tập trung nghe giảng và tự học lại, mày mò đào sâu hơn. Huyền cũng duy trì chạy bộ hàng ngày để nâng cao sức khỏe và tinh thần.

Nhờ vậy, Huyền luôn đạt điểm giỏi, giành học bổng ngay từ năm đầu. Nhưng đến năm thứ ba, khi học chuyên ngành với nhiều kiến thức mới và khó hơn, lại tham gia nghiên cứu khoa học, Huyền nhiều lần căng thẳng.

Tất cả học viên tại Học viện Kỹ thuật quân sự phải đi ngủ lúc 22h. Nếu muốn học thêm, họ có thể đăng ký tự học ở phòng sinh hoạt chung. Huyền nhiều lần phải làm vậy, đặc biệt trong giai đoạn thi cuối kỳ và bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học.

Thượng tá, PGS.TS Lương Duy Mạnh, Chủ nhiệm Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật vô tuyến, Khoa Vô tuyến điện tử, cho biết Thiết kế mạch siêu cao tần mà Huyền tham gia nghiên cứu là lĩnh vực khó, có ý nghĩa quan trọng với chuyên ngành Thông tin mà nữ sinh theo học.

"Lĩnh vực này luôn đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình mô phỏng và thiết kế mạch điện, sao cho đạt được các chỉ tiêu, tham số theo yêu cầu. Huyền có đầy đủ những phẩm chất này", thầy Mạnh nói.

Giảng viên này cũng ấn tượng bởi tinh thần không ngại khó khăn của học trò. Sau khi kết thúc đề tài đầu tiên với kết quả tốt, thầy gợi ý Huyền về nội dung khó hơn, thách thức hơn.

"Tôi nghĩ em cần thời gian suy nghĩ hoặc có thể từ chối. Nhưng Huyền trả lời ngay lập tức, tự tin muốn tiếp tục", thầy Mạnh kể.

Trong quá trình làm việc, Huyền thể hiện khả năng nghiên cứu độc lập tốt thông qua việc tự trau dồi và tìm hiểu các nguồn tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh, chủ động đưa ra các giải pháp thiết kế sơ bộ trước khi trao đổi để đưa ra giải pháp thiết kế tối ưu với thầy hướng dẫn.

Huyền là nữ sinh duy nhất của Học viện Kỹ thuật quân sự dự Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Huyền nhìn nhận việc nghiên cứu đòi hỏi sự kiên trì, cẩn thận nhưng cũng mang lại nhiều cảm xúc.

"Có những lúc, mình phải thực hiện hàng loạt thí nghiệm, thử và tinh chỉnh số liệu rất nhiều, lên tới hàng chục lần trong hơn một tuần mà không ra kết quả tốt. Nản quá, mình nghỉ ngơi 1-2 hôm. Khi quay lại, mình làm một lần lại được ngay", Huyền kể. "Đó là những trải nghiệm mà nếu không tham gia nghiên cứu, mình khó có được".

Hiện, Huyền đang phát triển tiếp đề tài đã nghiên cứu thành đồ án tốt nghiệp. Nữ sinh mong muốn được phân công làm việc tại trung tâm nghiên cứu trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sau khi ra trường để có thể làm công tác nghiên cứu lâu dài.

Dương Tâm