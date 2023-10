Nữ sinh gốc Việt đạt điểm tuyệt đối Toán AP: 'Em học đến 2-3h'

MỹTrước khi đạt điểm tuyệt đối bài thi Toán giải tích AP, giành ngôi thủ khoa ở trường trung học, Kaylee Nguyễn thường học đến 2-3 giờ sáng.

Kaylee Nguyễn (Nguyễn Diệu Thảo), 18 tuổi, là cựu học sinh trường Trung học Silver Creek, thành phố San Joe, bang California. Trong khoảng 136.000 học sinh tham gia bài thi Toán giải tích AP năm nay trên toàn thế giới, chỉ 16 người giành điểm tuyệt đối, theo College Board - đơn vị sở hữu bài thi, công bố cuối tháng 9.

"Em rất bất ngờ và tự hào vì bản thân đã đạt được điều khó khăn này", Kaylee nói. Nữ sinh là người gốc Việt, cùng gia đình sang Mỹ năm 2009, khi mới 4 tuổi.

Cô Leena Guttal, giáo viên dạy Toán nâng cao của trường Trung học Silver Creek, thậm chí mất ngủ khi biết tin. Kaylee là học sinh thứ hai của cô năm nay giành trọn 108/108 điểm của bài thi.

"Trong 28 năm qua, tôi có ba học trò được điểm tuyệt đối môn Toán AP. Kaylee là người Việt đầu tiên", cô Guttal chia sẻ.

Kaylee nhận huy chương thủ khoa tốt nghiệp trường Trung học Silver Creek, hồi tháng 6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

AP là chương trình xếp lớp nâng cao giúp học sinh phổ thông làm quen với kiến thức cơ bản ở bậc đại học và tăng khả năng cạnh tranh khi nộp đơn vào bậc học này. Điểm thi được tính dựa trên hai phần là trắc nghiệm và tự luận rồi quy đổi theo thang điểm từ 1 đến 5. Học sinh đạt 70-108 được tính 5 điểm; 59-69 tương đương 4 điểm. Các mức còn lại được quy đổi 1-3 điểm.

Kaylee thi môn Toán giải tích hồi tháng 5, trong ba tiếng 15 phút. Theo nữ sinh, bài thi không khó như học trên lớp hay thi thử. Phần một gồm 45 câu trắc nghiệm đơn giản, phần hai có 6 câu phải trình bày. Kaylee làm lần lượt các câu, rồi quay lại câu nào chưa chắc chắn. Nhìn chung, em tập trung hơn ở phần hai, nhưng tổng cộng vẫn chỉ mất khoảng 2/3 thời gian để hoàn thành.

"Em dư nhiều thời gian để xem lại cẩn thận bài làm ở hai phần", Kaylee kể.

Theo Kaylee, kết quả đạt được là nhờ công lớn của cô Guttal. Kaylee yêu thích Toán nhưng mãi năm lớp 11, khi đăng ký lớp học của cô Guttal, em mới thực sự đầu tư công sức và thời gian cho môn này.

"Em may mắn có cô giáo tuyệt vời. Cô có cách dạy hiệu quả và truyền cảm hứng, khiến em thích học Toán hơn", Kaylee nói.

Kaylee kể trước mỗi giờ học, cô Guttal luôn cho học sinh làm câu đố ôn tập các chủ đề kiến thức. Buổi nào cũng có câu đố và bài tập về nhà, cuối mỗi tuần đều có bài kiểm tra. Muốn trả lời được, Kaylee phải học.

Kết thúc buổi học lúc 15h, cô Guttal ở lại thêm hai tiếng để hướng dẫn cho học sinh. Cô còn tổ chức bài thi thử để các em không bối rối khi thi thật. Nhiều bạn sợ môn Toán nên lo lắng khi đăng ký lớp của cô Guttal nhưng Kaylee luôn đạt điểm A.

"Kaylee luôn hoàn thành tốt nhất bài tập được giao. Em ấy cũng rất chăm chỉ và sáng tạo. Tôi rất vui mỗi khi chấm bài của Kaylee", cô Guttal cho hay.

Kaylee và cô Guttal gặp nhau hồi tháng 9 tại trường Trung học Silver Creek. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Suốt ba năm trung học, Kaylee đăng ký 8 lớp AP, trong đó có 5 môn em đạt điểm 5 (sau khi quy đổi), gồm Giải tích BC, Thống kê, Tâm lý, Giải tích AB và Lịch sử thế giới. Nữ sinh nhìn nhận chọn học môn AP nào phụ thuộc vào định hướng nghề nghiệp và chuyên ngành ở đại học của học sinh. Kaylee muốn học ngành Hóa Sinh ở đại học nên từ bậc trung học, em tập trung vào các môn AP liên quan tới Hóa, Toán, Tâm lý.

Lớp 12 là thời điểm bận rộn và áp lực nhất của Kaylee khi vừa phải chuẩn bị hồ sơ nộp vào đại học, vừa học 4 lớp AP, tham gia hoạt động thiện nguyện cuối tuần và làm gia sư môn Toán.

Ở trường, Kaylee cố gắng học tập trung. Sau đó, em đi dạy thêm từ 16h đến 20h, về nghỉ ngơi và học đến 2-3h. Ngoài làm bài tập trong sách, nữ sinh cày đề thi các năm trước để thuần thục câu hỏi và dạng bài. Việc dạy thêm cũng giúp Kaylee ôn luyện kiến thức, có thêm thu nhập để tích cóp cho việc học đại học.

"Với AP, bạn hãy chăm chỉ, nỗ lực và kiên định. Điểm tuyệt đối có vẻ khó nhưng nếu quyết tâm, bạn sẽ làm được", Kaylee nói.

Ngoài bài thi AP, Kaylee còn đạt 1490/1600 SAT với điểm môn Toán tối đa 800/800. Nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa trường Silver Creek với điểm trung bình học tập 4.4/4 (do tính cả điểm AP) hồi đầu tháng 6 và hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành Hóa Sinh, Đại học California ở San Diego. Đây là ngôi trường trong top 30 nước Mỹ, xếp thứ 34 thế giới năm 2024, theo xếp hạng của US News và THE. Đạt điểm tuyệt đối môn Toán giải tích AP, nữ sinh được miễn 8 tín chỉ và nhảy cóc hai lớp Toán ở năm đầu đại học.

Đại học California ở San Diego cách nhà Kaylee 7-8 tiếng lái xe. Hơn hai tuần kể từ khi dọn vào ký túc xá, Kaylee đã dần quen với cuộc sống xa gia đình dù thỉnh thoảng hơi nhớ nhà. Nữ sinh cho biết dự định theo đuổi ngành Y sau khi tốt nghiệp.

"Sau hơn một năm tình nguyện trong bệnh viện, em nhận ra muốn làm bác sĩ để giúp đỡ mọi người", Kaylee chia sẻ.

Bố mẹ dự lễ tốt nghiệp trung học của Kaylee hồi tháng 6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bình Minh