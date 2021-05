Nữ sinh gác cửa ở ổ dịch lớn nhất cả nước

Bắc Ninh Mặc đồ bảo hộ kín mít đứng giữa đường trưa nắng 38 độ, Ngọc Ly tay đo thân nhiệt, mắt giám sát đoàn xe máy đang tiến đến gần chốt kiểm soát.

Chốt Cầu Hồ, giáp huyện Tiên Du, Quế Võ, Bắc Ninh giữa trưa 14/5 vẫn tấp nập xe qua lại. Chốt đặt giữa đường quốc lộ, tiếp giáp với huyện Thuận Thành, ổ dịch Covid-19 lớn nhất cả nước hiện nay. Tính từ 5/5, Thuận Thành ghi nhận 144 ca nhiễm, trong khi các huyện khác chỉ tối đa 5 ca nhiễm. Ngoài ra, Bắc Ninh thành lập 3 chốt chặn khác, đều giáp Thuận Thành để kiểm soát người ra vào, ngăn dịch lây lan.

Không phải lần đầu tiên Ngọc Ly được điều động đi chống dịch, nhưng lần này khẩn cấp và áp lực hơn do Bắc Ninh có nhiều ca nhiễm cộng đồng. Thời gian từ có danh sách đến lúc lên đường trong vòng một tiếng. Hành trang cô mang theo chỉ có vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân. Trước khi đi, cô sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh không dám thông báo với gia đình, sợ mọi người sốt ruột.

Cùng nhóm với cô còn có Đỗ Thị Kiều My, 20 tuổi. My may mắn hơn khi có người trong nhà làm ngành Y hiểu, động viên và dặn dò cô cẩn trọng trước khi lên đường.

"Chúng tôi có kiến thức, có kinh nghiệm, có sức khỏe thì không có lý do gì mà không xung phong lên đường", My nói.

Trường Cao Đẳng Y tế Bắc Ninh là một trong những đơn vị đầu tiên được ngành Y tế huy động lực lượng tham gia chống dịch. Tổng sinh viên tham gia là hơn 100 người, trong đó 28 người tham gia nhiệm vụ cắm chốt tại 4 chốt chặn.

Nhóm sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh đang đo thân nhiệt cho người đi qua chốt kiểm soát. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bắt đầu công việc từ tối 9/5, Ngọc Ly được phân công làm nhóm trưởng, phụ trách đốc thúc tinh thần mọi người tại chốt Cầu Hồ. Hàng ngày, cô đi xe máy từ chỗ ở tập trung đến chốt trực, bàn giao ca rồi bắt đầu nhiệm vụ. Công việc chủ yếu là đo thân nhiệt, hỗ trợ người qua chốt khai báo y tế hoặc giúp lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ.

Ly cho biết, hầu hết những người đi qua chốt là người làm việc khu công nghiệp, người giao hàng,...nên đều chủ động đến đo thân nhiệt, còn những người lần đầu đi qua, thấy chốt cũng tự giác dừng xe lại để kiểm tra. Lượng người qua chốt đông nhất là từ 4 đến 6 giờ sáng và từ 17h giờ đến 19 giờ tối.

Gần một tuần nhận nhiệm vụ, khó khăn lớn nhất của Ly là thời tiết oi bức, nắng nóng, gió táp phần phật. Giữa quốc lộ không bóng cây, nắng xuyên qua lớp áo bảo hộ khiến da bỏng rát, "nếu mặc áo trong dày thì nóng mà mỏng quá thì nắng nên rất khó chịu", Ly chậc lưỡi.

Trời nắng cũng khiến công việc bị kéo dài, có người phải đo thân nhiệt nhiều lần. Khi đó, nhân viên y tế hướng dẫn người dân đứng dưới lùm cây khoảng vài phút rồi đo lại. Trường hợp thân nhiệt bình thường sẽ được qua chốt, nếu có dấu hiệu ho, sốt, thân nhiệt cao... sẽ được giữ lại để khám sâu, khử khuẩn.

Với Ly, nhiệm vụ này không khó nhưng nguy cơ lây nhiễm cao, không thể đứng cách xa 2 m để đo thân nhiệt được. Còn với My, công việc này đòi hỏi sự tính cẩn thận, tập trung để ngăn dịch lan rộng, giảm áp lực cho y tế tuyến đầu.

Khó khăn khác là điều kiện làm việc ban đêm thiếu ánh sáng, mọi người phải tận dụng thêm đèn pin và đèn điện thoại để soi đường.

Đêm 12/5 cũng là thời điểm vất vả nhất khi trời đổ cơn mưa to sau nhiều ngày nắng gắt. Đêm như ngắn hơn khi đoàn người vừa phải trực chốt vừa tốc lực sơ tán đồ đạc. Một chiếc lán được dựng lên làm chỗ che nắng, che mưa và để đồ dùng, vật dụng y tế cũng bị quật đổ. Mưa xối vào mặt, đau rát, ai cũng mệt.

"Đêm đó, cả đoàn thức trắng vì không còn chỗ nghỉ ngơi", My kể lại.

Sau gần một tuần làm việc, nhóm đã đo thân nhiệt cho hàng trăm lượt qua lại, chưa có trường hợp bất thường. Chốt chặn trở thành "lá chắn" giúp huyện Quế Võ an toàn giữa đại dịch khi chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19 dù lượng người đi lại lớn.

Mỗi ca trực kéo dài 12 tiếng, sau đó mỗi bạn được nghỉ một ngày và tiếp tục ca trực mới, thay phiên nhau. Ảnh: Nhân vật cung cấp