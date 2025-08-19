Nữ sinh FPTU trình bày nghiên cứu về AI tại Nhật Bản, Trung Quốc

Minh Uyên, sinh viên trường Đại học FPT (FPTU) liên tiếp trình bày ba công trình nghiên cứu tại hai hội thảo quốc tế uy tín tại Nhật Bản và Trung Quốc.

Uyên là sinh viên xuất sắc nhiều kỳ thuộc khóa 17 chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm của trường Đại học FPT. Tháng 4 vừa qua, cô tham dự Hội thảo quốc tế lần thứ 16 về Giáo dục điện tử, Kinh doanh điện tử, Quản lý điện tử và Học tập điện tử (IC4E) tại Tokyo (Nhật Bản). Đây là diễn đàn học thuật uy tín quy tụ đông đảo nhà nghiên cứu, giảng viên và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia.

Sự kiện do Đại học Kyushu (Nhật Bản) chủ trì, đồng tài trợ bởi Viện Công nghệ Giáo dục Xuân - Bắc Kinh và Đại học Sư phạm Đông Bắc (Trung Quốc), cùng sự bảo trợ chuyên môn của các trường đại học từ Mỹ, Trung Quốc, Philippines và Saudi Arabia.

Vũ Minh Uyên (ngoài cùng bên phải) tại Hội nghị ICEME 2025 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: FPTU

Vượt qua vòng phản biện gắt gao, bài nghiên cứu đầu tay của Minh Uyên với chủ đề "Student's Perspectives on the Usage of ChatGPT in Scientific Research" (Góc nhìn của sinh viên về hiệu quả ứng dụng ChatGPT trong nghiên cứu khoa học) được chọn để trình bày tại hội thảo và xuất bản trên IEEE Xplore, một trong những thư viện số lớn nhất thế giới lưu trữ công trình khoa học - công nghệ hàng đầu.

Nghiên cứu này xuất phát từ quan sát của nữ sinh sinh năm 2003 về việc ChatGPT ngày càng hiện diện nhiều trong môi trường học đường. Cô nhận thấy công cụ này không chỉ hỗ trợ sinh viên học tập, mà còn thay đổi cách sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu của Uyên chỉ ra rõ những lợi ích, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm khai thác công cụ này hiệu quả hơn.

"Khi trình bày tại hội thảo, em nhận được nhiều câu hỏi thú vị từ các giáo sư, tiến sĩ quốc tế. Điều đó giúp em rèn luyện khả năng phản biện, tự tin bảo vệ quan điểm khoa học và mở ra cơ hội cho những dự án tiếp theo", Minh Uyên chia sẻ.

Sau dấu ấn học thuật tại Nhật Bản, tháng 7, Minh Uyên tiếp tục trình bày hai nghiên cứu độc lập xoay quanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử tại Hội thảo quốc tế ICEME 2025 ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây là sự kiện thường niên quy tụ nhiều học giả, chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thương mại điện tử, quản trị và kinh tế đến từ các trường đại học uy tín trên thế giới.

Việc tham gia ICEME 2025 là kết quả của quá trình dày công nghiên cứu của nữ sinh qua quá trình tuyển chọn khắt khe, đòi hỏi đề tài mới mẻ về mặt học thuật, có khả năng ứng dụng cao trong đời sống.

Công trình đầu tiên tập trung phân tích ưu điểm và hạn chế của trợ lý ảo AI trong mua sắm trực tuyến từ góc nhìn của người tiêu dùng trẻ (Advantages and Disadvantages of AI-powered Virtual Assistants in E-commerce: Perspectives from Young Consumers), qua đó, chỉ ra những yếu tố công nghệ có thể cải thiện trải nghiệm người dùng nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro về sự phụ thuộc và bảo mật dữ liệu.

Trong khi đó, nghiên cứu thứ hai với tên gọi "Impact of AI-powered Virtual Try-On Features on Purchase Intentions in Online Shopping" (Tác động của tính năng thử đồ ảo hỗ trợ bởi AI lên ý định mua hàng khi mua sắm trực tuyến). Công trình đi sâu vào công nghệ thử đồ ảo bằng AI làm rõ cách tính năng này tác động đến ý định mua hàng và niềm tin của khách hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Điểm khiến các nghiên cứu của Uyên gây chú ý tại ICEME 2025 là cách tiếp cận song song giữa khía cạnh công nghệ và con người. Thay vì chỉ tập trung vào lợi ích, cô nhấn mạnh đến tính bền vững, đạo đức và sự cân bằng trong ứng dụng AI, từ đó, mở ra hướng nghiên cứu có giá trị thực tiễn đối với doanh nghiệp lẫn cộng đồng người tiêu dùng.

Minh Uyên trình bày hai nghiên cứu liên quan đến thương mại điện tử tại ICEME 2025. Ảnh: FPTU

Sinh ra tại Kiên Giang, Minh Uyên xem cơ hội tham dự các hội nghị quốc tế ở những quốc gia phát triển là trải nghiệm quý giá, mở rộng góc nhìn học thuật. Thành công tại IC4E cùng sự hỗ trợ, khích lệ từ giảng viên, gia đình và môi trường trải nghiệm tại trường Đại học FPT đã tiếp thêm tự tin để cô thực hiện hai nghiên cứu mới về ứng dụng AI trong đời sống, kinh tế.

Nữ sinh FPTU chia sẻ, điều cô trân trọng nhất ở FPT là môi trường khuyến khích sinh viên thử sức và sáng tạo. Ở đây, Uyên cảm thấy ý tưởng của mình được lắng nghe, dù có mới mẻ hay táo bạo đến đâu.

"Các thầy cô không chỉ dạy lý thuyết mà còn định hướng để biến ý tưởng thành sản phẩm hoặc công trình nghiên cứu cụ thể, đúng với phương châm 'Làm khác để làm tốt - Trải nghiệm để trưởng thành' mà nhà trường luôn theo đuổi", cô cho biết.

Trên hành trình chinh phục các hội nghị quốc tế, Minh Uyên luôn ghi nhớ sự hỗ trợ từ trường Đại học FPT. Trường tài trợ toàn bộ kinh phí tham dự, tạo điều kiện tối đa về thời gian và tinh thần, đồng thời, vinh danh cô tại Lễ tôn vinh học kỳ Summer 2025. Với Uyên, đây là sự ghi nhận trang trọng cho những nỗ lực miệt mài, tiếp thêm động lực để cô tự tin theo đuổi con đường nghiên cứu.

Minh Uyên đặc biệt biết ơn thầy Nguyễn Trọng Luân - người đã đồng hành cùng cô qua cả ba đề tài. Ngoài hướng dẫn về mặt chuyên môn, thầy luôn sát cánh động viên giúp cô ổn định tinh thần và hoàn thành phần trình bày trước hội đồng.

Minh Uyên khám phá Vạn lý trường thành. Ảnh: FPTU

Các chuyến đi cũng mở ra cho Uyên cơ hội trải nghiệm văn hóa ở những vùng đất mới. Tại Trung Quốc, cô đặt chân tới Thượng Hải, Bắc Kinh và Tô Châu. Mỗi nơi mang một sắc thái riêng, từ kiến trúc, ẩm thực đến phong tục, giúp cô mở rộng góc nhìn và thêm trân trọng bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhật Lệ