Nữ sinh đạt GPA 4.0 tốt nghiệp sớm Trường ĐH Ngoại thương

Trần Thị Kim Ánh (Đà Nẵng) tốt nghiệp sớm Trường ĐH Ngoại thương (phân hiệu TP HCM) sau 3,5 năm với GPA 4.0, đạt điểm tuyệt đối toàn khóa ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao.

Tháng 4 này, Trần Thị Kim Ánh tốt nghiệp sớm sau 3,5 năm - rút ngắn nửa năm so với chương trình học. Trong số các sinh viên tốt nghiệp sớm, Ánh là người duy nhất của ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao đạt GPA tuyệt đối 4.0, mức điểm cao nhất ở tất cả học phần.

"Mỗi thành tích đều đến từ nỗ lực từng ngày, kết hợp việc tận dụng cơ hội học hỏi từ thầy cô và bạn bè", Ánh chia sẻ.

Trần Thị Kim Ánh trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Ánh, GPA 4.0 không đến từ những "mẹo học nhanh", mà là kết quả của sự chăm chỉ và kỷ luật được duy trì đều đặn trong suốt quá trình học. Trên lớp, cô tập trung nghe giảng và ghi chép đầy đủ, hệ thống. Việc ghi chú không chỉ là ghi lại nội dung, mà còn là quá trình chọn lọc và tái cấu trúc kiến thức theo cách hiểu của bản thân. Nhờ đó, mỗi buổi học đều là một lần tiếp thu trọn vẹn, giúp giảm áp lực ôn tập về sau.

Bên cạnh nỗ lực cá nhân, nhóm bạn đồng hành từ năm đầu đại học đóng vai trò quan trọng. Cùng nhau làm bài tập nhóm, cùng nhau ôn thi và hỗ trợ lẫn nhau, cả nhóm không chỉ duy trì động lực học tập mà còn tạo ra một môi trường học tập tích cực. Một điểm đặc biệt trong phương pháp học của Ánh là học thông qua việc giảng lại cho bạn bè: "Khi bạn bè hỏi bài, việc mình giải thích lại kiến thức giúp mình hiểu sâu hơn rất nhiều. Đó giống như một lần 'tái học' nhưng ở mức độ cao hơn," cô chia sẻ.

Đến nay, các thành viên trong nhóm bạn thân học chung với Ánh đều tốt nghiệp sớm với thành tích Xuất sắc - một cái kết như nhân đôi niềm vui trong ngày ra trường.

Nhóm bạn cùng Ánh tốt nghiệp sớm loại xuất sắc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không dừng lại ở giảng đường, Kim Ánh chủ động tham gia các cuộc thi học thuật và kinh doanh như một cách để củng cố và đào sâu kiến thức. Cô đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại 4 cuộc thi lớn gồm: Ứng viên tài năng, Hành trình kinh doanh, XLeader và CMO Think & Action 2024. Các cuộc thi này diễn ra ở quy mô toàn quốc với số lượng trên 3.000 thí sinh mỗi cuộc thi. Đây đều là những sân chơi sinh viên có tính thực tiễn cao, yêu cầu thí sinh giải quyết các bài toán doanh nghiệp một cách toàn diện.

Đặc biệt, cô từng là thí sinh trẻ tuổi nhất đạt danh hiệu quán quân cuộc thi Ứng viên Tài năng khi mới là sinh viên năm ba - một cuộc thi được đánh giá mô phỏng sát quy trình tuyển dụng Management Trainee tại các tập đoàn đa quốc gia. Ánh chủ động lựa chọn những sân chơi vượt tầm so với kinh nghiệm của bản thân. Với cô, việc thử thách chính mình quan trọng hơn kết quả cuối cùng.

"Việc đi thi không chỉ để đạt giải, mà là cơ hội để áp dụng những gì đã học. Khi giải quyết một bài toán thực tế, em phải hiểu bản chất vấn đề và kết nối kiến thức từ nhiều môn học khác nhau. Nếu chưa đạt giải cao, em xem đó là một lần tích lũy để làm tốt hơn ở những cơ hội tiếp theo", Ánh chia sẻ.

Kim Ánh không ngại thử sức ở các cuộc thi và luôn đạt thứ hạng cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo nữ sinh viên, chương trình đào tạo tại trường mang tính toàn diện, giúp sinh viên tiếp cận nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù định hướng theo Marketing, cô vẫn có nền tảng về các mảng như tài chính hay chuỗi cung ứng. "Có những bài toán cần nhìn từ nhiều phòng ban, và lúc đó mình nhận ra mọi môn học đều có giá trị riêng", cô nói.

Chính sự kết hợp giữa học và hành không chỉ giúp Ánh đạt thành tích tại các cuộc thi, mà còn tạo động lực ngược trở lại cho việc học. Khi nhìn thấy tính ứng dụng rõ ràng, việc học trở nên thú vị và có ý nghĩa hơn.

Đằng sau thành tích GPA 4.0 là sự nỗ lực bền bỉ của cá nhân, cùng sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và gia đình trong suốt 3,5 năm đại học. Mẹ của Ánh, chị Hoàng Thị Lài chia sẻ, lúc con quyết định vào Sài Gòn học, chị lo lắng vì nhà chỉ có hai mẹ con. Nhưng thấy con quyết tâm lập nghiệp và ổn định cuộc sống để sau này đón mẹ vào cùng, chị dần yên tâm hơn.

"Tôi chưa từng tạo áp lực chuyện học, nhưng con luôn tự giác cố gắng, giành học bổng qua từng kỳ để không khiến tôi lo lắng về tài chính", chị Lài nói.

Mẹ là điểm tựa để Ánh cố gắng trong cuộc sống. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Động lực giúp cô hoàn thành chương trình sớm đến từ mong muốn gia nhập thị trường lao động càng sớm càng tốt. Ngay từ năm ba, Ánh đã bắt đầu làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia và trở thành nhân viên toàn thời gian trước khi tốt nghiệp nửa năm.

"Việc vừa học vừa làm không chỉ giúp em tích lũy kinh nghiệm thực tế mà còn định hình rõ hơn về định hướng nghề nghiệp", Ánh nói, cho biết sau khi tốt nghiệp, cô dự kiến tiếp tục theo đuổi lĩnh vực Marketing và hướng tới vị trí Management Trainee tại một tập đoàn lớn.

Thế Đan