Nữ sinh Ams đỗ thủ khoa môn Toán sau nửa năm chuyển đội tuyển

Hà NộiTừng đạt giải nhì thành phố môn Tin học, Trúc Oanh bất ngờ chuyển sang đội tuyển Toán vào lớp 9, trở thành thủ khoa.

Với 19/20 điểm, Nguyễn Trúc Oanh, học sinh lớp 9A, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ams), là một trong bốn thí sinh dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi thành phố môn Toán, theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo chiều 5/2.

"Em làm bài khá ổn nhưng không nghĩ mình đạt điểm cao nhất", Oanh chia sẻ.

Trúc Oanh trong ảnh kỷ yếu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Anh Nguyễn Huy Hùng, bố của Trúc Oanh, kể từ nhỏ, con gái đã rất thích con số và phép tính. Khi em dự kỳ thi vào lớp 6 ở các trường tư thục, công lập chất lượng cao ở Hà Nội, điểm Toán luôn cao nhất trong các môn.

"Các thầy cô đều nhận xét cháu có tư duy Toán học tốt nên gia đình động viên con theo hướng này", anh Hùng nói.

Tuy nhiên, vào mùa hè năm lớp 7, Trúc Oanh quyết định học lập trình, với lý do muốn tìm một lĩnh vực có thể áp dụng những lý thuyết Toán vào thực tế.

Thấy nhiều gia đình cho con em học lập trình từ tiểu học, anh Hùng nghĩ con đến với môn Tin học khá muộn. Song, Oanh gây bất ngờ với gia đình và thầy cô về tốc độ tiếp thu kiến thức. Sau chưa đầy một năm, em lọt vào đội tuyển thi học sinh giỏi với các anh chị lớp 9 và mang về giải nhì thành phố.

Nhưng Trúc Oanh không chọn tiếp tục ở lại đội tuyển môn này để tìm cơ hội "đổi màu huy chương", mà thử thách bản thân bằng cách xin chuyển sang đội tuyển Toán.

Quyết định này khiến nhiều người ngạc nhiên, theo thầy Cao Văn Dũng, giáo viên chủ nhiệm, kiêm phụ trách đội tuyển Toán THCS của trường Ams. Thầy cho biết thời điểm chuyển hướng, Oanh đã bước vào lớp 9, tức chỉ còn khoảng nửa năm ôn tập. Trong khi đó, việc cạnh tranh để có một suất trong đội tuyển trường là "rất thách thức".

"Mẹ của Oanh từng hỏi tôi là chuyển sang Toán như vậy có kịp không. Nhưng quan sát kỹ, tôi thấy em hoàn toàn có khả năng", thầy Dũng nói.

Hình học là phần khiến Oanh gặp khó nhất. Em thừa nhận từng "sợ" mảng kiến thức này, đặc biệt là những bài đòi hỏi lập luận dài và chặt chẽ. Nữ sinh chọn cách học lại một cách bài bản.

"Khi em thay đổi cách học, tập trung vào bản chất thay vì học máy móc, em thấy Hình học rất hay", Oanh cho hay.

Nữ sinh cho biết không đi học thêm nhiều, chủ yếu xem lại bài thầy cô dạy, tham gia các cộng đồng Toán học để trao đổi, luyện đề. Theo Oanh, bí quyết để học môn Toán là kiên trì suy nghĩ. Em thích dành hàng giờ để mày mò một bài toán khó cho đến khi tìm ra lời giải. Khi nào cảm thấy không thể giải, em mới hỏi bạn bè và thầy cô.

Trúc Oanh trong bộ ảnh kỷ yếu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Đề thi học sinh giỏi Toán năm nay có 5 bài. Oanh cho rằng phải làm được một câu khó thì mới có cơ hội giành giải nhất, song không sa đà ngay mà làm câu dễ và trung bình để giành điểm trước.

Phần Hình học, vốn không phải thế mạnh nằm ở bài 4 với ba ý. Oanh biết ý cuối cùng khó nhất. Thông thường, em mất khoảng 30-60 phút mới làm được, nhưng may mắn lần này chỉ mất hơn 20 phút.

Còn 15 phút cuối, Oanh thử sức với câu tổ hợp khó nhất, nhưng không tìm được lời giải. Dù vậy, nữ sinh vẫn hài lòng vì làm bài đúng phong độ, đạt trọn vẹn điểm ở các câu đã làm được.

Thầy Cao Dũng đánh giá Oanh thông minh, chắc chắn và rất nghiêm túc trong học tập. Dù gặp bài dễ hay khó, em luôn trình bày mạch lạc, cẩn thận và có lập luận chặt chẽ.

"Oanh rất ít khi mắc lỗi nhỏ để bị trừ điểm", thầy Dũng nói.

Với anh Hùng, điều tự hào nhất về con gái không chỉ là "cú đúp" giải học sinh giỏi ở hai môn, mà là sự trưởng thành trong suy nghĩ và cách vượt qua thử thách. Theo anh, con dám thử sức ở lĩnh vực mới, chấp nhận áp lực và kiên trì theo đuổi đến cùng quan trọng hơn bất kỳ thành tích nào.

Trúc Oanh nói muốn học chuyên Tin ở cấp ba, nhưng "chắc chắn không bỏ Toán". Về lâu dài, em muốn làm công việc mà vận dụng được kiến thức cả hai môn này.

"Toán giúp em rèn tư duy, còn Tin học giúp em ứng dụng những điều đã học vào thực tế", Oanh nói.

Thanh Hằng