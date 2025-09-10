Nữ runner gây sốt với tạo hình biến hóa trên đường chạy

Thùy Trang hóa thân thành chiến binh, Cám, mặc váy dạ hội hay trang phục Khmer trong các giải chạy, thu hút hàng nghìn lượt theo dõi.

Hoàng Thị Thùy Trang, runner quê Lạng Sơn, hiện sống tại TP HCM, nổi danh trong làng chạy bộ phong trào miền Tây nhờ thói quen hóa trang (cosplay) khi chạy. Cô cũng là thành viên trong ban quản trị của Hợp Lực - CLB chạy lớn nhất Cần Thơ.

Nữ runner hóa thân thành chiến binh với cung tên và đôi cánh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lần đầu Thùy Trang thử cosplay là tại Cần Thơ Music Night Run 2024, khi cô diện váy hồng xếp tầng lấp lánh như dự tiệc. Hình ảnh khác lạ này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, biến cô thành gương mặt quen thuộc với cộng đồng chạy bộ phong trào miền Tây.

Sau đó, nữ runner liên tiếp xuất hiện với tạo hình chiến binh, cô Cám hay khoác lên mình bộ trang phục truyền thống Khmer. Mỗi lần hóa thân thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò về thông điệp phía sau.

Thùy Trang trong bộ trang phục truyền thống của người Khmer. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, đi kèm sự chú ý là tranh luận. Một số ý kiến cho rằng cosplay bằng trang phục cồng kềnh làm mất đi tinh thần thể thao, thậm chí ảnh hưởng đến những runner khác. Trước phản hồi này, Thùy Trang cho biết cô luôn chọn xuất phát sau cùng, chạy sát lề để không cản trở đường chạy. "Đây là cách tôi thể hiện cá tính và tôn trọng sở thích của bản thân. Chạy bộ không chỉ để đua thành tích, mà còn có thể mang đến sự kết nối và màu sắc mới", cô nói.

Tại VnExpress Marathon Cần Thơ sáng 14/9, cô và bạn dự định chạy 21km trong trang phục của các kiếm khách du ngoạn giang hồ. Lý giải quyết định này, nữ runner nói: "Tôi từng ở Cần Thơ nhiều năm. Dù giờ đã chuyển đi, đây vẫn là nơi chứa nhiều kỷ niệm. Tôi chọn phong cách kiếm hiệp và sẽ chạy chậm để 'ngao du thiên hạ', ngắm nhìn lại thành phố từng coi là 'nhà'".

Trang cho biết sẽ di chuyển từ TP HCM đến Cần Thơ vào chiều 13/9. Sau khi lấy bib, chị sẽ đến tiệm cho thuê trang phục để lấy bộ đồ kiếm khách đã đặt từ trước. "Mỗi lần hóa trang, tôi tự lên ý tưởng trước, rồi tìm mua hoặc thuê đồ phù hợp", chị kể.

Thùy Trang cosplay theo phong cách dạ hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đằng sau mỗi bộ cosplay là một câu chuyện riêng. Khi trải qua biến cố hôn nhân, Trang chọn trang phục chiến binh với đôi cánh lớn và cung tên. "Nhiều người hỏi tôi hóa thân thành ai, nhưng thực chất là phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình. Chạy 42km trong hình hài một chiến binh là cách tôi động viên bản thân kiên cường trong nghịch cảnh", cô kể.

Ngoài chia sẻ câu chuyện cá nhân, Trang cũng xem cosplay ở giải chạy như một cách kết nối văn hóa bản địa và chia sẻ tinh thần với cộng đồng chạy bộ. Đầu năm nay, khi tham gia một giải marathon ở An Giang, nữ runner khoác lên mình trang phục truyền thống Khmer để tôn vinh bản sắc địa phương.

Còn tại Trà Vinh Marathon, cô hóa thân thành nhân vật Cám trong truyện cổ tích, đi giữa cánh đồng lúa và sông nước miền Tây. Với Trang, mỗi lần cosplay không chỉ mang tính giải trí mà còn là cách kết nối văn hóa bản địa và chia sẻ tinh thần với cộng đồng chạy bộ.

Nữ runner sắm vai Cám đi trẩy hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỗi lần hóa trang, Trang đều đầu tư công sức. Có lúc, cô phải đến tiệm trang điểm từ nửa đêm để giữ lớp make-up và kiểu tóc cho tới lúc xuất phát. Với VnExpress Marathon Cần Thơ, cô dự kiến chuẩn bị từ 12h tới 2h sáng để kịp tham gia cự ly 21km lúc 3h30.

Ngoài chạy bộ, Thùy Trang là fan cứng của nhạc rock, từng tham gia fan club Bức Tường và góp mặt trong MV Những chuyến đi dài. Tinh thần phóng khoáng của rock, theo cô, tương đồng với chạy bộ khi giúp con người cảm nhận rõ hơn về tự do và cảm xúc của bản thân.

"Đường chạy không chỉ là cuộc đua với thời gian. Nó có thể là nơi để kể câu chuyện đời mình, biến thành sân khấu riêng để mỗi người thể hiện cá tính", Trang nói.

Lan Anh