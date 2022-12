Nữ nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân đánh

Đồng ThápTrong lúc cấp cứu bệnh nhân, nữ nhân viên trạm y tế xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, bị hai thanh niên đánh vào mặt, túm tóc dập đầu vào bàn.

Ông Nguyễn Hữu Thế, Phó Trạm Y tế xã Tân Kiều cho biết vụ hành hung xảy ra tối 7/12, y sĩ Nguyễn Thị Kim Huyền bị thương ở mặt, đầu, cổ, tinh thần hoảng loạn.

Trán của y sĩ Huyền sưng, bầm, trầy sau khi bị thân nhân bệnh nhân hành hung, tối 7/12. Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo lãnh đạo trạm y tế, khoảng 18h trạm tiếp nhận một bệnh nhân nữ có biểu hiện hạ canxi. Người này đi cùng ba nam thanh niên. Y sĩ Huyền đo huyết áp, lấy thuốc hạ canxi để bệnh nhân uống trong khi nữ điều dưỡng trực chuẩn bị truyền nước biển. Lúc này, Trần Văn Minh - đi cùng bệnh nhân, yêu cầu y sĩ Huyền lấy một ly nước. Chị Huyền đang khám cho người bệnh, đề nghị anh này ra phía trước lấy - nước đặt ở bên ngoài phòng cấp cứu, bị anh ta xông vào tát. Sau đó, chị Huyền ra ngoài lấy nước đồng thời gọi điện thoại báo công an.

Thấy bệnh nhân khóc lớn, Minh cho rằng nhân viên y tế chậm cấp cứu nên tiếp tục đánh, túm tóc y sĩ Huyền đập đầu vào bàn, hăm dọa đòi giết hết nhân viên ở đây. Ông Trương Tấn Phát, chồng bệnh nhân, tham gia vụ hành hung. Nữ điều dưỡng trực vào can ngăn cũng bị đánh.

Sau khoảng 10 phút, cả hai nhân viên y tế chạy thoát ra ngoài. Minh ở trong phòng bệnh tiếp tục đập phá đồ đạc của trạm.

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng công an xã Tân Kiều, cho biết khi ông cùng một công an viên đến trạm y tế cũng bị hai thanh niên dọa giết, túm cổ áo định hành hung. Công an chuẩn bị lấy lời khai làm rõ sự việc thì xe cấp cứu đến, hai thanh niên xin theo xe cùng người bệnh chuyển tuyến trên.

"Theo xác minh, nhóm này đang nhậu thì cô gái ngất xỉu. Chúng tôi đang vận động Minh và Phát đến trụ sở công an phối hợp làm rõ sự việc", ông Huy nói.

Sau vụ hành hung, hai nữ nhân viên y tế đang được chăm sóc sức khỏe.

Tình trạng nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân hành hung được xem như vấn nạn không thể chấp nhận. Cuối tháng 7, một bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM, bị người nhà bệnh nhi đẩy vào tường, bóp cổ. Hơn một tuần sau, cũng tại khoa này, thêm một bác sĩ bị tấn công bởi một vật bằng sắt nhọn. Ngày 30/7, tại khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, một bệnh nhân cầm dao rượt đuổi nhân viên y tế.

Ngày 9/8, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an tăng cường tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự tại các khu vực có bệnh viện lớn, sau khi liên tiếp xảy ra những vụ hành hung bác sĩ. Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận, cũng đề xuất quy định bảo đảm an toàn cho y bác sĩ, tịch thu phương tiện, công cụ, vật dụng được sử dụng để gây mất an ninh trật tự; tạm giữ, trục xuất người có hành vi gây mất an ninh trật tự và phong tỏa khu vực này. Cho rằng bác sĩ đang cầm dao mổ không thể tự bảo vệ, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề xuất xây dựng lực lượng an ninh bảo vệ nhân viên y tế.

Ngọc Tài