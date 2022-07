Nữ nhân viên massage sập bẫy đôi bạn bất hảo

Trung QuốcE ngại công việc massage nhiều tai tiếng, 16 ngày sau khi Linh mất tích, gia đình mới trình báo cảnh sát, nhưng đã quá muộn.

Ngày 19/6/2017, đôi nam nữ vào đồn công an thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây trình báo về một vụ mất tích. Người phụ nữ nói em gái mình là Linh đã mất tích từ ngày 3/6, đến nay vẫn không liên lạc được. Người đàn ông họ Vương là bạn Linh, nói ngày 3/6 chính mình đi cùng Linh đến thành phố Tây An. Linh xuống xe ở quận Tam Kiều để đi tìm họ hàng, còn Vương tiếp tục đi vào nội thành Tây An. Giải quyết công việc xong anh quay về Hàm Dương, từ đó không gặp lại Linh.

Cảnh sát thắc mắc, Linh mất tích được 16 ngày, sao bây giờ người nhà mới đến báo? Hai người này kể, Linh là người huyện Vĩnh Thọ, thành phố Hàm Dương, đã kết hôn, sinh được một con trai. Chồng Linh làm thuê tại tỉnh Hà Nam, cả năm vợ chồng có khi không gặp lần nào. Còn Linh làm việc tại một tiệm massage ở thành phố Hàm Dương, sống chung với Vương như vợ chồng. Do công việc, đời tư của Linh nhiều tai tiếng, người nhà tự đi tìm, đến khi tuyệt vọng mới bất đắc dĩ báo công an.

Vương nói ngày 3/6, mình cùng Linh đã hẹn sẽ cùng đi từ Tây An về Hàm Dương. Nhưng khoảng 15h, Linh gọi điện thoại cho Vương nói Linh phải về Hàm Dương trước, đến công viên Tơ Lụa gặp một người bạn để nhận số tiền đã cho người này vay trước đó. Cảnh sát tiến hành điều tra, xác nhận quả thật Linh đã trở lại Hàm Dương trước, còn Vương đến đêm mới về, không có điều kiện gây án.

Vậy người hẹn Linh đến công viên là ai? Có quan hệ thế nào với vụ mất tích của Linh? Cảnh sát chia quân hai đường, một đường đến chỗ ở của Linh điều tra, một đường khác đến công viên hỏi thăm. Tại chỗ ở của Linh, cảnh sát phát hiện đồ đạc vẫn gọn gàng, các vật phẩm cá nhân, thẻ ngân hàng vẫn còn nguyên, không có gì khả nghi. Nhóm cảnh sát thứ hai thăm hỏi điều tra khu vực xung quanh công viên Tơ Lụa vài ngày vẫn không phát hiện manh mối có giá trị gì.

Linh đã mất liên lạc hơn nửa tháng, cảnh sát cho rằng khả năng Linh đã bị hại khá lớn, vì vậy liền kích hoạt quy trình điều tra án mạng, làm rõ quan hệ xã hội của Linh. Tại tiệm massage Linh làm việc, cảnh sát nhận được một manh mối. Từ tháng 5, Linh từng nhiều lần một mình đến thôn Đông Nam gần công viên Tơ Lụa. Linh nói ở đó có một tên nhóc đẹp trai đang nợ cô tiền.

Cảnh sát lập tức tìm đến thôn Đông Nam điều tra, nhưng đến nơi lại thấy trước mắt là cảnh hoang tàn đổ nát. Thì ra thôn này đang được giải phóng mặt bằng, mọi người trong thôn đa số đã chuyển đi, khiến việc điều tra trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cảnh sát vẫn tiếp tục lấy thôn này làm trung tâm, từng bước mở rộng phạm vi điều tra thăm hỏi.

Khi đến một trường dạy lái xe cách thôn hai cây số, cảnh sát nhận được một manh mối quan trọng. Ngày 6/6, trường đột nhiên không liên lạc được với hai học viên chuẩn bị thi vòng ba. Thời gian hai học viên này mất liên lạc là sau khi Linh mất tích ba ngày, thời gian tương đối phù hợp.

Theo hồ sơ học lái xe, hai học viên này là Lý Minh Long và Lý Tiến Lạc, đều hơn 20 tuổi, tạm trú ở thôn Đông Nam. Hai người đã thi xong vòng một và vòng hai, ngày 6/6 trường gọi hai người đến học chương trình vòng ba, lại phát hiện điện thoại của hai người đều tắt máy.

Theo thông tin hộ khẩu của hai thanh niên, cảnh sát tìm đến quê, được biết Long và Lạc là người cùng thôn, sau khi tốt nghiệp cấp hai đã thôi học. Mấy năm nay cả hai phiêu bạt khắp nơi và thời gian gần đây cũng không liên hệ gì với người nhà, bạn bè. Hơn nữa, ngày 3/7, Long đã bị cảnh sát bắt ở huyện Kính Xuyên, Cam Túc vì tội cướp tài sản. Cảnh sát lại tiếp tục đến Cam Túc tìm hiểu tình hình.

Túi đồ nghề ăn trộm của Long. Ảnh: Toutiao

Theo hồ sơ vụ án, Long và một đồng bọn lên kế hoạch cướp tài sản tại Kính Xuyên. Bọn chúng chọn lựa con mồi, theo dõi tìm hiểu quy luật hoạt động, mua một đống công cụ chuẩn bị gây án. Để đảm bảo bí mật, Long cho hết công cụ gây án vào trong túi xách, giấu trong một đống củi cách nhà con mồi không xa.

Ngày 3/7 khi chuẩn bị thực hiện vụ cướp, Long lại phát hiện túi đồ nghề đã không cánh mà bay, liền chạy vào nhà dân gần đó vặn hỏi. Chủ nhà nói quả thật có nhặt được một cái túi xách và trả lại cho Long. Sau khi kiểm tra, Long phát hiện trong túi thiếu mất một số công cụ quan trọng, vì thế tức giận đánh chủ nhà một trận.

Chủ nhà bị đánh liền báo cảnh sát. Cảnh sát đến nơi phát hiện trên xe của Long có găng tay, mũ trùm đầu, dây thừng, băng dính và cả một quyển sổ viết rõ kế hoạch cướp, nên bắt Long vì tội cướp tài sản.

Cảnh sát Hàm Dương đến gặp và thẩm vấn Long, nhưng Long nói mình không hề biết Linh, không thể có liên quan đến vụ mất tích của Linh. Cảnh sát không có bằng chứng gì, đành phải quay sang dò hỏi tung tích của Lạc.

Long nói giữa tháng 6 đã cùng Lạc tách ra, Long không hề biết Lạc đi đâu, nhưng đoán có thể Lạc đến thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, bởi vì Lạc từng làm thuê ở đó. Ban chuyên án đề nghị cảnh sát Huệ Châu phối hợp điều tra, phát hiện Lạc quả thật có xuất hiện ở quận Huệ Dương.

Với sự hỗ trợ của cảnh sát Huệ Châu, ngày 12/7, cảnh sát Hàm Dương bắt được Lạc và lập tức thẩm vấn đột xuất. Lạc nhanh chóng khai rõ quá trình phạm tội cùng với Long. Một ngày sau, cảnh sát Kính Xuyên cũng giao Long cho cảnh sát Hàm Dương. Thấy Lạc đã khai nhận tất cả, Long cũng buộc phải thú nhận tội ác.

Long dẫn cảnh sát đến nơi vứt xác Linh. Ảnh: Toutiao

Long và Lạc đi học lái xe, không có nguồn thu nhập gì, áp lực kinh tế rất lớn. Lúc này, Long đưa ra một ý tưởng: ăn cướp. Để thuận tiện thực hiện vụ cướp, ngày 27/5, Long và Lạc vờ đi mua một chiếc xe ôtô cũ, cùng chủ xe lái xe đến một cây xăng, lấy cớ trời nóng nhờ chủ xe mua giúp chai nước.

Khi người này xuống xe mua nước, Lạc ngồi trên ghế phụ lái nhanh chóng trèo sang ghế lái, nổ máy phóng đi. Sau khi có xe, bọn chúng bắt đầu chọn con mồi. Long nói mình thường đi massage, có một tiếp viên rất quý mình, thoạt nhìn tương đối có tiền, vì vậy quyết định sẽ cướp tiếp viên này.

Khoảng 14h ngày 3/6, Long nhắn cho Linh qua ứng dụng nhắn tin, nói hôm nay tâm tình không tốt, hỏi Linh chiều tối có thể tới công viên chạy bộ được không, nhân tiện Long sẽ trả tiền cho Linh.

Tối hôm đó sau khi chạy bộ một lát, Long lừa Linh vào một căn nhà bỏ hoang, cùng Lạc cướp hết tiền mặt, điện thoại, trang sức của Linh rồi siết cổ chết, dùng xe mang thi thể đi chôn tại một công trường khai thác đá bỏ hoang.

Theo chỉ dẫn của Long, cảnh sát tìm được thi thể một phụ nữ trong núi rừng hoang vắng, theo kết quả giám định, thi thể này chính là nạn nhân Linh đã mất tích hơn một tháng trước đó.

Khang Diệp (theo Toutiao)