Nữ luật sư bảo vệ ông Trump giữa bão kiện tụng

Từ luật sư ít tiếng tăm, Alina Habba giờ trở thành đại diện pháp lý hàng đầu của cựu tổng thống Trump trong các vụ kiện tụng đầy thách thức.

Alina Habba, 39 tuổi, đang trở thành gương mặt ngày càng quen thuộc khi đồng hành cùng ông Trump trong các vụ án dân sự.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Habba làm việc trong ngành thời trang tại Marc Jacobs, một trong những thương hiệu hàng đầu ở Mỹ. Sau vài năm, cô trở lại con đường học hành và lấy bằng luật tại Đại học Widener ở bang Pennsylvania vào năm 2010. Habba từng làm trợ lý cho thẩm phán tòa thượng thẩm New Jersey khi đó là Eugene Codey Jr và thành lập công ty luật riêng ở New Jersey vào năm 2020.

Năm 2021, cô gia nhập đội ngũ pháp lý của Donald Trump. Cơ duyên làm việc với cựu tổng thống đến sau khi cô gặp ông Trump tại câu lạc bộ ở Bedminster, bang New Jersey.

Khi ngày càng đối mặt với nhiều vụ kiện tụng, cựu tổng thống quyết định để Habba trở thành luật sư cấp cao nhất của ông. Kể từ đó, Habba trở nên nổi tiếng hơn bất kỳ đại diện pháp lý nào của Trump và là tiếng nói bảo vệ ông mạnh mẽ nhất.

Luật sư Alina Habba (trái) và cựu tổng thống Donald Trump tại buôi họp báo ở New York ngày 11/1. Ảnh: AP

Cô nhanh chóng nhận được lời khen ngợi của tỷ phú Mỹ sau khi khiến cựu thí sinh truyền hình thực tế Summer Zervos từ bỏ vụ kiện ông Trump tấn công tình dục.

Cô là người đại diện cho ông trong vụ kiện trị giá 100 triệu USD chống lại New York Times và cháu gái Mary Trump. Cựu tổng thống Mỹ cáo buộc họ tham gia vào "âm mưu quỷ quyệt" nhằm tiếp cận hồ sơ thuế của ông để thực hiện các ý đồ riêng và hưởng lợi tài chính.

Habba cũng là người bảo vệ ông trong vụ kiện do tổng chưởng lý New York Letitia James khởi xướng. Bà James cáo buộc ông Trump cùng các đồng sự, trong đó có hai người con trai, đã thổi phồng giá trị tài sản của Tập đoàn Trump trong nhiều năm để ký các hợp đồng ưu đãi từ ngân hàng và công ty bảo hiểm tại New York.

Tổng chưởng lý Letitia James đang tìm cách cấm ông Trump tham gia lĩnh vực bất động sản của bang New York và phải nộp phạt 370 triệu USD, con số ước tính dựa trên "lợi nhuận bất chính" mà Tập đoàn Trump thu về nhờ gian lận.

Habba liên tục khẳng định vụ kiện của bà James mang mục đích chính trị. Giống thân chủ của mình, cô không ngại đưa ra những bình luận gay gắt. Cô mô tả thẩm phán Arthur Engoron, người chủ trì phiên xét xử vụ kiện ở New York, là "rối trí".

Trong khi đang ngồi trong phòng xử án, ông Trump đăng bài trên mạng xã hội chỉ trích Alison Greenfield, trợ lý của thẩm phán Engoron. Bài đăng có bức ảnh của Greenfield với Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, người thuộc đảng Dân chủ, với cáo buộc Greenfield đang hành động vì mục đích chính trị.

Động thái này đã khiến Engoron ra lệnh cấm ông Trump đưa ra bình luận về trợ lý của thẩm phán. Habba và luật sư Chris Kise của Trump bày tỏ bất bình, cho rằng thẩm phán "thiếu công bằng".

Alina Habba trò chuyện với truyền thông bên ngoài tòa án ở New York tháng 11/2023. Ảnh: AP

Không chỉ giúp ông Trump tranh luận trong phiên xét xử, Habba còn trở thành tiếng nói đại diện cho cựu tổng thống ở ngoài tòa án. Trong thời gian phiên tòa tại New York tạm nghỉ, cô đã thay mặt ông Trump trả lời báo giới.

"Những gì tôi đang thấy là sự sụp đổ của hệ thống tư pháp Mỹ", cô nói.

Những lập luận của Habba đã thành công khi tòa phúc thẩm New York hồi tháng 11/2023 dỡ lệnh cấm của thẩm phán Engoron.

"Bà James tiếp tục làm mất uy tín của thân chủ tôi, các con của ông ấy và những bị cáo khác trong khi họ chưa được chứng minh là có tội. Cuối cùng tự do ngôn luận đã chiến thắng", nữ luật sư nói.

Ông Trump còn vướng vào vụ kiện từ cựu nhà báo Jean Carroll tại New York. Bà Carroll cáo buộc ông Trump có hành động tấn công tình dục khi hai người gặp nhau ở trung tâm thương mại tại New York năm 1996. Ông Trump phủ nhận, tuyên bố bà Carroll "không phải gu của tôi" và "hoàn toàn dối trá". Bà Carroll sau đó kiện ông Trump vì tội phỉ báng tại tòa án New York vào tháng 11/2019 và tiếp tục đệ đơn tháng 11/2022.

Tòa án New York tháng 5/2023 nói ông Trump phải bồi thường 5 triệu USD. Ông Trump kháng cáo và tái khẳng định câu chuyện của bà Carroll là "giả", "được dàn dựng bởi một người điên rồ". Phía bà Carroll sau đó điều chỉnh vụ kiện, yêu cầu bồi thường 10 triệu USD. Ngày 26/1, bồi thẩm đoàn ở New York kết luận cựu tổng thống Trump cố ý bôi nhọ cựu nhà báo và yêu cầu bồi thường tổng cộng 83,3 triệu USD. Ông Trump khẳng định sẽ kháng cáo.

Một trong những điều nổi bật trong các phiên xét xử vụ kiện này là các cuộc đụng độ thường xuyên giữa luật sư Habba và thẩm phán Lewis Kaplan.

Ông Kaplan khiển trách Habba vì không đứng dậy khi phát biểu trước tòa, liên tục yêu cầu cô "ngồi xuống" hoặc "giữ im lặng" khi luật sư của cựu nhà báo Carroll đang tranh luận.

Khi từ chối yêu cầu hoãn ngày hầu tòa để ông Trump tham dự tang lễ mẹ vợ, Kaplan thông báo với Habba rằng "tôi sẽ không nghe thêm bất kỳ ý kiến nào về điều này".

Khi cô tiếp tục phản đối, ông cáu kỉnh nói "Không. Cô có hiểu từ đó nghĩa là gì không?".

Sự bảo vệ mạnh mẽ của Habba dành cho Trump khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích và đôi khi nhận được những lời đe dọa. Ty Cobb, luật sư Nhà Trắng dưới thời chính quyền ông Trump, nói rằng cách hành xử quyết liệt của Habba trong phòng xử án không giúp ích cho vụ kiện của thân chủ hoặc ghi điểm trong mắt các thẩm phán.

"Thật đáng xấu hổ. Đó không phải là kiểu luật sư mà thẩm phán thường thấy và điều đó khiến họ thất vọng", ông nói.

Habba và cựu tổng thống Trump tại Texas hồi tháng 2/2023. Ảnh: Instagram/Alina Habba

Tuy nhiên, dường như ông Trump không bận tâm tới điều đó. Tỷ phú Mỹ đã dành nhiều lời khen cho cô và Habba cũng ngày càng tiến sâu vào quỹ đạo của cựu tổng thống.

Cô thường xuyên xuất hiện tại các câu lạc bộ của ông Trump ở bang New Jersey và Florida. Habba cũng là cố vấn cấp cao của ủy ban hành động chính trị MAGA Inc, tổ chức đang hỗ trợ ông Trump tái đắc cử.

Vào sinh nhật của Habba hồi tháng 2 năm ngoái, cô đăng bức ảnh ngồi bên cạnh chiếc bánh cùng với ông Trump.

"Bắt đầu năm mới với những người yêu nước tuyệt vời tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Texas và Tổng thống thứ 45 vĩ đại nhất mọi thời đại, người sẽ sớm trở thành tổng thống thứ 47", Habba viết trên Instagram.

Thanh Tâm (Theo BBC, ABC News, Telegraph)